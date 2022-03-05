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空姐想再婚 藏3歲兒欲送孤兒院 網友鬧爆

香港01 / 文．卡洛兒
孩子不是貨物，養育他們應是一生的責任，請勿隨意拋棄。此為示意圖，圖片來源：Ingimage
孩子不是貨物，養育他們應是一生的責任，請勿隨意拋棄。此為示意圖，圖片來源：Ingimage

孩子不是貨物，養育他們應是一生的責任，請勿隨意拋棄。有網友在facebook投稿指，其姊姊數年前因意外懷孕結婚生子，離婚後仍然一心想交往再婚，甚至覺得3歲兒子是負累，欲將他送到保良局(慈善團體)孤兒院，「因為覺得會再交往也會再婚，所以呀兒子只會變成阻礙」，PO文一出即引起熱議。

該網友投稿至FB專頁「生兒子要考牌系列」，指其任職空姐的姐姐數年前在網路上認識住在澳門的前姐夫，由交往到意外懷孕結婚只是一年內發生的事，「根本是交往時的意外」。婚姻只維持很短的時間，但失婚的姐姐沒有因此放棄愛情，甚至拋開兒子更積極找尋新伴侶，「兒子現在就我媽照顧」。

去年因疫情失業，姊姊轉攻「KOL」行列，更容易結識對象，「這一年我已經交往了第三個」。由於家裡地方狹小，姊姊從不會帶男友回家，而近日結識了新男友，兩人相識不足兩個月便同居，樓主估計對方還不知道姐姐原來育有一子。

早前農曆新年，其男友表示想上門拜年，姊姊更要求家人帶走兒子，「他不要讓男朋友見到」，惟母親聞言「不理她」。最終她與男朋友年初一到訪，姐姐開門見到兒子頓時變臉，並即席上演一場「大龍鳳」，「講到自己被人搞大肚子，但不想殺死一條生命」，男友也立即安慰她。

當晚姐姐傳短訊給家人，稱想將兒子送到保良局(慈善團體的孤兒院)，「因為我會再約會也會再婚，所以兒子只會阻礙我」。樓主和母親聞言都十分憤怒，指已放棄姐姐，「不打算再理家姐」，母親更想幫助孫兒跟姐姐脫離關係，由自己照顧。

網友看完都紛紛留言怒罵文中姐姐不負責任，「居然可以講得出送自己小孩去孤兒院」、「如果覺得個小朋友是負累，當年就不要生，生出來但不照顧的孩子最衰」，又替小朋友心痛，「你從來都最無辜」、「好在還有婆婆愛他」，並支持轉撫養權，「既然你家姐姐不要，請媽媽轉監護人囉」。網友揶揄「不如叫你家姐再有新男朋友時說自己是孤兒，這樣就不用介紹家裡人啦」、「搞錯囉，應該將這位姐姐送去孤兒院」。

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文章授權轉載自《香港01》

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