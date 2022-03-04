長沙男子凌晨遭未婚妻嚇醒驚見床尾陌生男 酒店：保安帶錯房

湖南長沙一名李姓男子爆料，指他近日凌晨時分在芙蓉華天酒店某房間內被未婚妻驚醒，原因是床尾竟站著個陌生男子。他事後連番質問，酒店則回應事件是醉漢報錯房號後，保安帶他刷卡進入所致。李男無法想像作為一家高檔酒店，會出現陌生男在他熟睡之際輕鬆闖入房的情況，並認為酒店沒有誠意，索償5000元（人民幣．下同）的精神損失費。

據了解，事發時正值凌晨近2時，李男本來正在睡夢中，未料未婚妻突然尖叫一聲。被驚醒後，李男赫然發現一名陌生男子正站在房間內與他們面面相覷，當他質問時，對方卻支吾以對，隨後關門離開，令他們十分害怕且大感疑惑，之後再未入睡。

更令李男意外的是，當他撥打前台電話，卻獲回應稱是「保安進來拿東西」。隨後，酒店數度改口後，終於確定事件起因，是忘帶房卡的醉漢報錯房號，工作人員沒有作出核查下就讓保安帶他刷卡進入，並承認這屬於工作人員的失誤，責任無可推卸。

此前，李男已多次入住過該酒店，每次所選擇房間的房價都在280到300多之間，作為一家四星級酒店，李男認為客戶隱私應可得到較好保障，怎樣也沒想到會發生這種情況。而酒店方面則向李男多次道歉，並希望能通過免去當晚房費及附贈兩晚房間的方式尋求諒解。

不過，李男認為酒店沒有真正解決問題，且當他提出要查看監視器時，對接的經理多次說明要請示領導，最後卻稱監控系統可能壞了，正在維修中，暫時調不出來。李男提出，酒店要對發生的事情給出清楚說法，免去當晚房費，並賠償精神損失費5000元。

截至周三（2日），雙方仍未調解成功。李表示，自己會繼續向有關部門投訴，並已報警。酒店方則表示，涉事員工及經理已接受上級公司調查，將會受到處罰。

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文章授權轉載自《香港01》