寧波常住人口 可望破千萬

寧波市統計局3月2日發布相關資料後，浙江三大城市—杭州、寧波、溫州2021年的人口主要資料公報出齊。到去年末，溫州、寧波的常住人口分別為964.5萬人、954.4萬人，由於近年的增量持續領先，寧波更可能繼杭州之後成為該省第二個常住人口超千萬城市。

據澎湃新聞報導，按照大陸國家統計局的統一部署，杭州、溫州、寧波以2021年11月1日零時為標準時點開展5‰人口變動情況抽樣調查，根據抽樣調查結果推算，年末三地常住人口分別為1220.4萬人、964.5萬人、954.4萬人。同期浙江全省常住人口6540萬人，除杭寧溫三市，其他8個設區市的常住人口都在800萬以內。

雖然寧波的常住人口與溫州還有10萬人的差距，但與2020年末相比，去年該市的常住人口增量達到12.4萬，遠大於溫州的5.8萬。拉長時間軸，從2016末到2021年末的五年間，溫州的常住人口增量為47萬，而寧波增加了166.9萬。

溫州一度是浙江人口第一大市。據此前報導，2006~2015年十年間，除了2009年，溫州的常住人口數量均高於省會杭州，列浙江第一。但到2016年末，杭州的常住人口升至918.8萬，反超溫州1.3萬，從此成為浙江省內人口第一大市，並於2019年末超過千萬。

2021年，杭寧溫三市的生產總值分別為18109億元、14595億元、7585億元，合計占浙江的54.8%，年末常住人口合計則占浙江全省的48%。