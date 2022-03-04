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江津-萬象 國際貨列首發

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
中老鐵路（江津-萬象）國際貨運列車首發，圖為工作人員在首發列車旁巡邏檢查。（新華社）
中老鐵路（江津-萬象）國際貨運列車首發，圖為工作人員在首發列車旁巡邏檢查。（新華社）

3月2日下午，首趟陸海新通道中老鐵路（江津-萬象）國際貨運列車在重慶江津珞璜物流園片區的小南埡鐵路物流中心正式發車，共運載37個集裝箱，貨值約400萬元，包括化工品、建築材料、通用機械、日用百貨等。

新華社報導，過去，重慶出口老撾萬象（台灣稱為寮國永珍）的產品，只能依靠公路經雲南磨憨口岸至老撾萬象，全程需要10天。隨著中老鐵路的開通，現在重慶出口貨物運輸時間縮短至5天左右。

2020年10月，由重慶國際物流樞紐園片區和江津珞璜物流園片區組成的重慶陸港型國家物流樞紐，被納入了22個大陸國家物流樞紐建設名單之一。2021年12月3日，中老鐵路開通運營。12月4日，陸海新通道中老鐵路（成渝-萬象）國際貨運班列分別從重慶團結村站和成都國際鐵路港始發。

「相較於傳統公路運輸方式，鐵路運輸不僅節省大量時間和物流成本，而且貨物的安全性更加有保障。今年，區域全面經濟夥伴協定（RCEP）正式生效實施，再加上中老鐵路這條快捷通道的開通，我們企業更有信心開拓東南亞市場，提升品牌的國際競爭力。」江津企業江記酒莊負責人姜南說。

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