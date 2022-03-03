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中國南航客機飛行期間氧氣面罩突落下 機組違規繼續飛行遭處分

香港01 / 林芷瑩
涉事的CZ3416航班。圖/微博＠@KBCE中歐之橋
涉事的CZ3416航班。圖/微博＠@KBCE中歐之橋

中國南方航空一架客機在飛行期間，客艙中的氧氣面罩疑因機械故障突然全部落下，所有乘客被要求立即佩戴氧氣面罩。

雖然事件未有造成人命傷亡，但機組存在沒有正確處置、未及時下降至安全高度或果斷返航、備降等情況，形成較大的安全隱患。目前，南方航空尚未對外披露此事。

監管機構認為，此事暴露出南方航空公司安全管理鏈條脆弱等問題。

2月6日，南方航空CZ3416航班原定下午2時55分從昆明長水機場起飛，但延誤至下午3時42分起飛，航行90分鐘後於下午5時12分在廣州白雲機場安全落地。據了解，涉事客機是空中客車A321，機齡3.6年，全機滿載載客量195人。

《上游新聞》報導，航班正常起飛後，按飛行程序爬升至9500米高度，進入巡航狀態飛往廣州，但隨即出現機械故障，客艙中所有旅客氧氣面罩全部脫落。客艙乘務組按照內部安全要求進入應急狀態，指導旅客使用氧氣面罩。

艙旅客氧氣面罩意外脫落後，飛行機組隨即檢查，發現飛機座艙高度穩定，壓差正常，飛機沒有出現異常升降的情況。經初步判斷，氧氣面罩脫落的原因是飛機的氧氣系統異常工作，屬於機械故障，飛機實際沒有出現影響飛行安全的故障。 機組人員綜合考慮，決定下降至8900米高度繼續飛往廣州，最後航班正常在廣州落地。

民航專業人士介紹，民航客機的客艙氧氣面罩會在出現緊急情況時自動落下供乘客使用，無論是監管機構還是飛機製造商，對於客機應急供氧時間都有嚴格要求。客艙供氧系統的氧氣來源於化學製備，氧氣供應量有限。若涉事航班在客艙緊急供氧已經被使用的情況下繼續在高空飛行，一旦飛行中出現緊急情況，需要再次使用供氧，客機將無氧可供。

根據公開的ADS-B數據顯示，涉事航班出現客艙氧氣面罩脫落的情況後，繼續在3000米以上高度飛行了50多分鐘。有專業人士透露，事發時南航機組雖然即時判斷出是機械故障導致客艙氧氣面罩脫落，而非出現了其他緊急情況，但機組在乘務組已經發布了使用面罩的口令、大部分乘客已經使用了氧氣面罩的情況下，「機組選擇繼續在8900米這一需要供氧的高度飛行50分鐘，機組決策失當」。

報導指，執飛的機組人員受到不同程度的處分。民航中南管理局認為，執飛的飛行機組沒有在第一時間作出正確決策，安全意識淡薄，敬畏意識、底線意識、擔當意識、責任意識缺失；南方航空公司安全組織管理和系統建設有待加強，公司安全管理鏈條脆弱，風險防控機制不完善，手冊流程可操作性和指導性、培訓體系的針對性和有效性不足。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

南方航空公司 機場

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