大陸搶才留才 北京上海深圳為全球科研人才匯聚前段班

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
北京與上海為全球20座城市中，科研人才最多的兩大城市。深圳則是科研人才數量增長最快。圖取自澎湃新聞。
北京與上海為全球20座城市中，科研人才最多的兩大城市。深圳則是科研人才數量增長最快。圖取自澎湃新聞。

澎湃新聞報導，上海市研發公共服務平台管理中心及數據分析公司愛思唯爾近日聯合發布《國際科學、技術和創新的數據和見解——全球20個城市的比較研究報告》，報告顯示，北京、上海的科研人員數量和科研產出最多，深圳增長速度最快，不過大陸城市在學術與企業的合作上則位居後段班。

該報告主要根據上海市研發公共服務平台管理中心和愛思唯爾2016年至2020年五年期間大量的科研數據，通過計量指標考察全球20個重要城市的科研和創新能力，包括新加坡、東京等8個亞洲城市（含北京、上海、深圳、香港四個中國大陸城市），倫敦、柏林等6個歐洲城市，紐約、波士頓等6個北美洲城市。

其中，深圳的科研人員數量增長幅度最大，複合年增率達到34.1%。在人才引進方面，深圳也展現出明顯的優勢，「流入」的科研人才比例達13.2%，僅次於首爾，排名第二。上海和北京在科研人才留任方面頗具優勢，其定居科研人員在所有研究城市中名列第二、三名。

在科研產出方面，北京在五年間累計發表72萬多篇文獻排名第一，上海排名第二，發文量為32萬多篇。而深圳則是科研產出增長率最高，年複合增長率達到31.5%，遠高於第二名莫斯科（11.3%）和第三名上海（10.5%）。

另以科研產出中，全球前1%高被引論文的比例來看，舊金山、波士頓和新加坡位居前三。但在同一時期，深圳、上海和香港的前1%高被引論文數量增長最快，年復合增長率分別為29.3%、15.0%和13.7%。

此外，北美與日本城市在學術界和企業的跨行業合作方面表現突出，在校企合作產生的研究論文比例上，舊金山、大阪、波士頓和東京，分別為11.3%、9.4%、9.3%和9.2%（世界平均水平為2.7%）。而所有中國大陸城市的學術與企業合作出版物比例都排在了後50%。

上海 深圳 北京

相關新聞

江津-萬象 國際貨列首發

3月2日下午，首趟陸海新通道中老鐵路（江津-萬象）國際貨運列車在重慶江津珞璜物流園片區的小南埡鐵路物流中心正式發車，共運...

寧波常住人口 可望破千萬

寧波市統計局3月2日發布相關資料後，浙江三大城市—杭州、寧波、溫州2021年的人口主要資料公報出齊。到去年末，溫州、寧波...

重慶公車站 穿上高跟鞋

重慶街頭一公交車站站台，20多根不銹鋼立柱「穿」著高跟鞋等各式各樣的鞋子，創意十足。

大陸政協委員建議：收買被拐賣婦女兒童最高可判死刑

江蘇八孩母遭鐵鏈拴在破屋的事件近期備受輿論關注之際，兩會即將召開，一直備受關注的「打擊拐賣婦女兒童犯罪行為」也出現在了很多兩會代表委員們的提案中。

中國南航客機飛行期間氧氣面罩突落下 機組違規繼續飛行遭處分

南方航空一架客機在飛行期間，客艙中的氧氣面罩疑因機械故障突然全部落下，所有乘客被要求立即佩戴氧氣面罩。

大連港→澳洲 海上高速公路啟航

大連口岸直航澳洲航線—金星輪船大連至澳洲直航航線，2日在大連港正式上線運營。該航線填補了大連港至澳洲直航服務的空白。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。