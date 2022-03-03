大陸搶才留才 北京上海深圳為全球科研人才匯聚前段班

澎湃新聞報導，上海市研發公共服務平台管理中心及數據分析公司愛思唯爾近日聯合發布《國際科學、技術和創新的數據和見解——全球20個城市的比較研究報告》，報告顯示，北京、上海的科研人員數量和科研產出最多，深圳增長速度最快，不過大陸城市在學術與企業的合作上則位居後段班。

該報告主要根據上海市研發公共服務平台管理中心和愛思唯爾2016年至2020年五年期間大量的科研數據，通過計量指標考察全球20個重要城市的科研和創新能力，包括新加坡、東京等8個亞洲城市（含北京、上海、深圳、香港四個中國大陸城市），倫敦、柏林等6個歐洲城市，紐約、波士頓等6個北美洲城市。

其中，深圳的科研人員數量增長幅度最大，複合年增率達到34.1%。在人才引進方面，深圳也展現出明顯的優勢，「流入」的科研人才比例達13.2%，僅次於首爾，排名第二。上海和北京在科研人才留任方面頗具優勢，其定居科研人員在所有研究城市中名列第二、三名。

在科研產出方面，北京在五年間累計發表72萬多篇文獻排名第一，上海排名第二，發文量為32萬多篇。而深圳則是科研產出增長率最高，年複合增長率達到31.5%，遠高於第二名莫斯科（11.3%）和第三名上海（10.5%）。

另以科研產出中，全球前1%高被引論文的比例來看，舊金山、波士頓和新加坡位居前三。但在同一時期，深圳、上海和香港的前1%高被引論文數量增長最快，年復合增長率分別為29.3%、15.0%和13.7%。

此外，北美與日本城市在學術界和企業的跨行業合作方面表現突出，在校企合作產生的研究論文比例上，舊金山、大阪、波士頓和東京，分別為11.3%、9.4%、9.3%和9.2%（世界平均水平為2.7%）。而所有中國大陸城市的學術與企業合作出版物比例都排在了後50%。