大陸國家統計局長換人 前天津副市長康義接任

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸國家統計局由康義擔任新局長。取自大陸國家統計局網站
大陸國家統計局由康義擔任新局長。取自大陸國家統計局網站

據大陸國家統計局官網3日更新訊息顯示，在前局長寧吉喆獲增補為全國政協委員後，現由前天津市副市長康義，擔任大陸國家統計局長、黨組書記一職。

公開訊息顯示，康義，男，漢族，1966年8月生，湖南雙峰人，1986年7月加入共產黨，1988年7月參加工作，大學學歷，是高級經濟師。

康義1988年大學畢業後，進入大陸國有銀行體系工作，先後歷任中國建設銀行三峽分行行長、中國建設銀行湖北省分行副行長，以及中國建設銀行甘肅省分行和福建省分行行長等職。

2011年起，康義到中國建設銀行總部任職，2016年轉任中國農業銀行副行長，並於2018年1月出任天津市副市長、市政府黨組成員。

在此之前，適逢大陸全國政協、人大兩會將於4、5日開幕，在2日閉幕的大陸全國政協常委會會議上，寧吉喆獲增補為全國政協委員、全國政協經濟委員會副主任，這也意味著年滿65歲的寧吉喆從副部級職務退休。

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