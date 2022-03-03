大連港→澳洲 海上高速公路啟航

大連口岸直航澳洲航線—金星輪船大連至澳洲直航航線，2日在大連港正式上線運營。該航線填補了大連港至澳洲直航服務的空白。

中新社報導，作為中國大陸北方進口水果的重要分撥基地，大連口岸冷庫總容量近40萬噸。此前，澳洲發往大連的貨物需經韓國港口中轉再發往大連港，金星輪船大連至澳洲直航航線開通後，包括水果在內的進口貨物得以低成本、高效率地直達中國大陸市場。

金星輪船大連至澳洲直航航線為周班運營，投入7條1400-2100TEU集裝箱船，直達雪梨、墨爾本等澳洲重點港口，並輻射紐西蘭等周邊地區，搭建起東北直通澳洲的「海上高速公路」。

新航線的開通使大連港到雪梨的航期由35天-45天，縮減至最短20天，減少了中轉成本。