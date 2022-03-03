兩岸夫妻 打造自然教育工坊

福建省三明市泰寧縣西北部的杉城鎮際溪村，林深水美，丹霞田園，風光迷人。白周悌和郭小紅這對「兩岸夫妻」，在這裡打造了一間台灣自然教育工坊。

中新社報導，遊客到工坊，可以跟著白周悌做創意手工畫、手工香皂；也可以跟著郭小紅一起爬山、做瑜伽、練經絡拳，或誦讀經典。

「我們想讓遊客和當地的親子家庭，融入自然，感受自然。」郭小紅是泰寧人，曾在福州的台資企業工作。1992年，來自台北的白周悌進入這家企業任台幹。1995年，二人成為家庭伴侶，不久後又迎來愛情結晶。

然而，兒子小傑出生後，經多方確診，是一名自閉症兒童。從此，白周悌夫婦開始了和孩子一起與自閉症抗爭的歷程。「在台灣的時候，我曾接觸過並很喜歡中草藥芳香療法。後來，我發現它可以讓跳動的孩子心靜下來，就開始深入了解、系統學習。」白周悌說。

陪伴兒子的過程中，白周悌夫妻倆結識了很多與小傑一樣的自閉症兒童，便萌發創辦一家自閉症、智障兒童幼兒園的想法。「我們希望這些『星星的孩子』經過系統訓練後，提高生活自理能力，融入社會，被其他人接納，快樂生活」。

2001年，白周悌夫妻倆開設了福州第一家集治療、保育於一體的自閉症、智障兒童特教機構，取名「欣意」。辦學8年，「欣意」輔導了數百名各類孩童和家庭，提高孩子們的認知能力、自控能力、肢體協調能力。

2014年，郭小紅回到家鄉泰寧創辦了一家感統康復訓練室。2018年，白周悌帶著小傑也回到泰寧生活。

就在郭小紅回鄉的那一年，台灣上趣智業團隊受邀進駐際溪村，以丹霞山鄉的田園風光和明代兵部尚書李春燁故里的人文底蘊為依託，實施「耕讀李家」項目。2021年夏天，幾間村民舊房翻新，白周悌夫妻入駐，成就了台灣自然教育工坊。

「期待疫情平穩結束，兩岸可便捷往來，邀請台灣熟悉的老師、同學交流，一起做更多文創。」郭小紅說。