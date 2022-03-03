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為愛登陸 重慶台式餐廳「有溫度」

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

在重慶，一家台式風味美食店近年受到熱捧。在多個社交平台，「有溫度」「老闆熱情又溫柔」等評價，使這個小店成為網友心中的「寶藏打卡地」，食客爭相尋味。

中新社報導，對於走紅網路，為愛「登陸」的店老闆洪禛澤說：「我只是用心做好每一頓飯，熱情招待每一位顧客。」

今年49歲的洪禛澤是台中人，2008年與重慶姑娘何虹鑲相識相愛。夫妻兩人先在台灣生活，2011年為照顧老丈人，重返大陸。

因洪禛澤的專業在重慶沒有對口工作，他放棄工程師本行，憑藉母親傳授的餐飲經驗另闢蹊徑。創業初期，店內沒有成體系的產品，就一樣樣嘗試，直到洪禛澤覺得「這個味道對了」，才寫進菜單。

「為適應大陸市場，台式餐飲或多或少都會根據地方飲食習慣做些改良，比如重慶人口味偏重，就要調整鹽、糖配比。」洪禛澤說，要想做出台灣味，必須使用台灣原材。早年大陸買不到紅葱頭、金蘭醬油、愛玉子，夫妻倆就從台灣一趟趟背回來。「從這點來說，要感謝大陸的電商發展，現在基本上網購就可買到，非常方便」。

「我們還要感謝發達的社交媒體，讓更多人喜歡上台灣美食。」洪禛澤說，鄰近校園的店舖自開業以來，常年主打學生客群。2020年初的疫情造成不小衝擊。就在二人心灰意冷時，幾位年輕的美食博主帶來轉機，接二連三的曝光讓小店成功轉型，主要消費群體從鄰居、學生，轉變為青年族群。

在洪禛澤看來，小店之所以被關注，有賴於大陸民眾消費結構的日趨多元化，「台灣味道」認知度得到提升。創業之初也有人質疑主打清淡健康的台灣飲食，如何在喜辣重麻的重慶立足。現在，洪禛澤欣喜地看到，在自家店周圍已有六七家台式餐飲店陸續開業。

洪禛澤感到大陸創業環境愈來愈好。待時機成熟，計畫換更大的店，容納更多客人，共享台灣美味。

創業

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