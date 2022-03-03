長江考古 揭清代沉船神秘面紗

中國大陸規模最大的一次古沉船整體打撈與保護工程—長江口二號古船考古與文物保護項目，2日在上海正式啟動，掀開長江口二號古船自發現後塵封了近8年的神秘面紗。

中新社報導，2011年起，上海市文物局啟動水下文化遺產普查工作，2015年通過聲納掃測等技術發現一艘保存較為完整的鐵質沉船，考古編號為「長江口一號」，確認為民國時期的鐵質軍艦；隨後，擴大掃測和探摸範圍，發現另一艘體量較大、保存完整的木質古沉船，考古編號為「長江口二號」。

經過近6年多水下考古調查勘探，長江口二號古船真容初顯：為木質帆船，確認年代為清代同治時期，殘長約38.5米、殘寬約7.8米，已探明有31個艙室；沉船上部的尖艏、攬樁、主桅桿、左右舷、上甲板等結構完整，船型疑似為明清時期在上海水上運輸廣為使用的平底沙船。

在其中4個艙室的小範圍清理中，發現碼放整齊的景德鎮窑瓷器等精美文物，船體及周圍還出土紫砂器、越南產水煙罐等大量文物。而古船中部分出水瓷器底書「同治年製」款，也為古船的斷代提供依據。

長江口二號古船，是繼35年前發現的廣東宋代「南海一號」沉船之後，中國水下考古又一里程碑式發現。長江口二號古船比「南海一號」規模更大，是目前中國乃至世界上發現體量最大、保存最為完整、船載文物數量巨大的古代木質沉船之一。

其一，長江口二號古船是近代上海作為東亞乃至世界貿易和航運中心的實物見證。其二，長江口二號古船保存完整、船載文物豐富，對中國乃至世界的造船史、科技史、海交史、陶瓷史、經濟史等學科的研究具重要價值。其三，水下考古工作在「零能見度」的環境下取得突破和成果。

按照計畫，長江口二號古船有望在2022年年底之前完成打撈與遷移任務。目前，上海市已決定選址楊浦濱江上海船廠舊址，籌建長江口二號古船博物館。