快訊

聯合國大會「141贊成 5反對」通過 強力譴責俄侵烏 要求立即撤軍

長江考古 揭清代沉船神秘面紗

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國大陸規模最大的一次古沉船整體打撈與保護工程—長江口二號古船考古文物保護項目，2日在上海正式啟動，掀開長江口二號古船自發現後塵封了近8年的神秘面紗。

中新社報導，2011年起，上海市文物局啟動水下文化遺產普查工作，2015年通過聲納掃測等技術發現一艘保存較為完整的鐵質沉船，考古編號為「長江口一號」，確認為民國時期的鐵質軍艦；隨後，擴大掃測和探摸範圍，發現另一艘體量較大、保存完整的木質古沉船，考古編號為「長江口二號」。

經過近6年多水下考古調查勘探，長江口二號古船真容初顯：為木質帆船，確認年代為清代同治時期，殘長約38.5米、殘寬約7.8米，已探明有31個艙室；沉船上部的尖艏、攬樁、主桅桿、左右舷、上甲板等結構完整，船型疑似為明清時期在上海水上運輸廣為使用的平底沙船。

在其中4個艙室的小範圍清理中，發現碼放整齊的景德鎮窑瓷器等精美文物，船體及周圍還出土紫砂器、越南產水煙罐等大量文物。而古船中部分出水瓷器底書「同治年製」款，也為古船的斷代提供依據。

長江口二號古船，是繼35年前發現的廣東宋代「南海一號」沉船之後，中國水下考古又一里程碑式發現。長江口二號古船比「南海一號」規模更大，是目前中國乃至世界上發現體量最大、保存最為完整、船載文物數量巨大的古代木質沉船之一。

其一，長江口二號古船是近代上海作為東亞乃至世界貿易和航運中心的實物見證。其二，長江口二號古船保存完整、船載文物豐富，對中國乃至世界的造船史、科技史、海交史、陶瓷史、經濟史等學科的研究具重要價值。其三，水下考古工作在「零能見度」的環境下取得突破和成果。

按照計畫，長江口二號古船有望在2022年年底之前完成打撈與遷移任務。目前，上海市已決定選址楊浦濱江上海船廠舊址，籌建長江口二號古船博物館。

上海 考古 文物

延伸閱讀

協助瑞典博物館辨認收藏 賽德克族組文物調查團出訪

「中國最早的大學」稷下學宮遺址確定 曾促百家爭鳴

台北二二八紀念館上萬件文物數位化 特展今開跑

14間博物館撈文物藏品較勁 串聯最潮線上時裝週

相關新聞

大連港→澳洲 海上高速公路啟航

大連口岸直航澳洲航線—金星輪船大連至澳洲直航航線，2日在大連港正式上線運營。該航線填補了大連港至澳洲直航服務的空白。

長江考古 揭清代沉船神秘面紗

中國大陸規模最大的一次古沉船整體打撈與保護工程—長江口二號古船考古與文物保護項目，2日在上海正式啟動，掀開長江口二號古船...

為愛登陸 重慶台式餐廳「有溫度」

在重慶，一家台式風味美食店近年受到熱捧。在多個社交平台，「有溫度」「老闆熱情又溫柔」等評價，使這個小店成為網友心中的「寶...

兩岸夫妻 打造自然教育工坊

福建省三明市泰寧縣西北部的杉城鎮際溪村，林深水美，丹霞田園，風光迷人。白周悌和郭小紅這對「兩岸夫妻」，在這裡打造了一間台...

武大輔導員稱「訓練抗壓力」 勾引女學生拍艷照

武漢大學一名前輔導員白某日前被多名女生在網路發文指控，以「訓練抗壓能力」為名，行PUA（勾引搭訕等攻略技巧）之實，誘導指...

貨艙行動電源起火？客機迫降長沙 上百人安全撤離

從廣州飛往湖北宜昌的九元航空AQ1305航班，日前因「貨艙起火」在長沙機場臨時備降，機上105名旅客及機組全部安全撤離；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。