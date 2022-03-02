長沙機場T3航站開工 目標吞吐量4千萬人次

湖南長沙機場改擴建工程T3航站樓項目2月28日正式開工。該航站樓秉承「全域統一指揮、區域化管理、專業化支持」運營理念，全面落地機場5G智慧應用打造敏捷型智慧機場，建成後可滿足年旅客吞吐量4000萬人次。

中新社報導，T3航站樓採創新性「五指廊構型」，形似五角星，取意「長沙之星」。航站樓初設批復建築面積約50萬平方米，工程投資約79.4億元人民幣，東西長度約1000米，南北長度約1200米，主樓建築高度44.65米，機坪規劃近機位75個。

T3航站樓主體建築為地上三層、地下一層，「五指廊構型」結構，將國際功能居中設置，國際國內可以便捷互轉，提昇中轉樞紐的效率。「五指廊構型」還考慮到旅客步行距離綜合最優，讓航站樓有更多近機位，80%的近機位登機口步行距離小於500米。

長沙機場T3航站樓更加突出集成化、人性化。在國內集中商業區規劃兩層立體式「景觀廣場」，引入空側及陸側特色觀景平台，打造特色航空體驗；匯集7大類技術應用，在降低建築功耗、能源智能化管理的同時，實現行業領先的節能效果。

T3航站樓提出了「雙中轉區」的規劃理念，國際國內旅客無行李互轉時間小於45分鐘，國內旅客國內候機區可實現同層就近中轉，中轉體驗更加便捷高效。T3航站樓和綜合交通中心還將融合湖湘文化要素，在空間、功能、設施設備上充分彰顯地域特色。

2021年湖南省機場完成旅客吞吐量2502.5萬人次，其中長沙機場完成旅客吞吐量1998.3萬人次，同比增長3.9%，時隔四年旅客吞吐量重返中部第一。