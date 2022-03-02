傳承傳統工藝美術 福建新法上路

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
福建公布傳統工藝美術的保護和發展辦法。 圖為去年11月在福州旅遊交易會上展出的中國傳統工藝三寶之一的福州脫胎漆器工藝品。（中新社）
福建公布傳統工藝美術的保護和發展辦法。 圖為去年11月在福州旅遊交易會上展出的中國傳統工藝三寶之一的福州脫胎漆器工藝品。（中新社）

專業人才斷層、技藝傳承斷代，已成為部分傳統工藝美術行業發展面臨的尷尬處境。為保護傳承，「福建省傳統工藝美術保護和發展辦法」3月1日起施行，「辦法」中明確支持引進台灣地區人才，支持台胞申報非物質文化遺產代表性項目的代表性傳承人，促進傳統工藝美術的保護。

中新社報導，「辦法」明確縣級以上人民政府有關部門應採取措施保護福建省傳統工藝美術品種和技藝；對工藝美術大師開展創作給予支持，並對保護基地、展館和工作室建設、帶徒授藝、補助津貼、知識產權保護、珍稀礦產資源以及天然原材料的規劃保護等作了規定。

福建還將發揮對台優勢，支持引進台灣地區人才，支持台胞申報非物質文化遺產代表性項目的代表性傳承人，促進傳統工藝美術的保護傳承。

福建也正通過「台陸通」App面向台灣專家學者線上徵集「師帶徒」台灣人才項目，並將舉辦「師帶徒」台灣人才專案資本對接會，助力台胞入閩就業創業。

福建省工業和信息化廳副廳長陳傳芳表示，「福建省傳統工藝美術保護和發展辦法」對工藝美術大師、傳統工藝美術品種和技藝、工藝美術珍品、工藝美術名人的評審認定作了較大改革，將相關評審認定工作全部下放；規範了評審認定的制度和細則；要求傳統工藝美術主管部門應當對評審認定工作進行指導、監督和檢查，規定評審認定機構應當建立評審認定監督機制。

為保護和促進傳統工藝美術事業發展，該辦法專門增設「發展促進」章節，明確各級政府應加大對傳統工藝美術保護和發展的資金支持；完善產業園區、特色區域、交易市場、行業智庫的建設，加強人才培養、品牌推廣、制定行業標準等工作；支持工藝美術企業採用先進適用技術進行技術改造，推動產業創新發展。

福建省是中國工藝美術產業大省，2021年全省工藝美術規模以上工業企業749家，實現主營業務收入1728.68億元人民幣；累計獲評中國工藝美術大師49人，省級工藝美術大師526人。

福建

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