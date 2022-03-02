中緬測試班列 德陽三星堆號首發

近日，裝載著光伏設備的首列中緬印度洋新通道公鐵聯運國際測試班列「德陽三星堆號」順利發車，將經雲南臨滄公鐵聯運至緬甸清水河口岸，標誌著德陽融入西部陸海新通道建設，取得突破性創新成果，中緬印度洋新通道進一步暢通。

該趟班列由四川德陽國際鐵路物流港，與三星堆博物館以古文明遺址命名，展示了三星堆文化元素：縱目青銅人像，寓意德陽視野高遠；太陽神鳥青銅像，寓意中緬印度洋新通道前途光明。在中歐班列開行10年、發行5萬多列、多城逐鹿之際，德陽首發中緬測試班列，展示了德陽的開放格局，推動三星堆文化與時代接軌，在實現物品傳播的同時，傳承文化底蘊。

據悉，這批光伏發電設備將通過雲南臨滄清水河口岸出境，運往緬甸的密鐵拉。下一步，德陽、臨滄還將簽署戰略合作框架協定，持續推進中緬印度洋新通道建設，常態化開行中緬印度洋新通道公鐵聯運國際班列「德陽三星堆號」，實現現代供應鏈服務、國際貿易、臨港製造、新城開發產業發展，助力德陽構建保障西南大成都都市圈工業可持續發展生產性消費中心，建設西南大宗工業原料集散分撥基地（含期貨交割庫）。