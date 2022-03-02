亞洲第一深水導管架 完工

天津港保稅區企業海洋石油工程股份有限公司（以下簡稱「海油工程」）表示，由中國自主設計建造的亞洲第一深水導管架—「海基一號」已順利建造完工，標誌著中國在超大型海洋油氣平台導管架設計建造技術上取得新突破。

中新社報導，固定式海上油氣平台是世界範圍內應用最廣泛的海洋油氣開發設施，具有甲板面積大、可變載荷大、結構安全可靠等優點。導管架相當于固定式海上油氣平台的「地基」，用於支撐平台的龐大身軀與巨大噸位。

「海基一號」總高度達302米，與埃菲爾鐵塔高度接近，重量達3萬噸，所用鋼鐵可製造1艘中型航空母艦，是亞洲首例300米級深水導管架。

「海基一號」將服役於中國南海東部陸豐油田群，所在海域距離香港東南200多公里，水深約284米，這是中國國內首次在該水深海域設計、建造、安裝固定式導管架平台。陸豐油田群全面投產後，高峰年產原油達185萬噸，將為粵港澳大灣區經濟社會發展注入新的動力。

「海基一號」將於3月下旬進行海上安裝。目前，導管架裝船、運輸、海上安裝等技術方案已通過專家審查，海管鋪設、PLET（海管終端）及防沉板安裝等海上施工已按計劃完成，力爭實現油田早日投產。

作為中國海洋油氣工程建設的國家隊，海油工程多年來累計建造導管架平台超300座，固定式海洋油氣平台總包技術能力已達世界先進水平。