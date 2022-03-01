大陸新增本土確診75例 涉及11省分

2月21日晚間，28歲的字節跳動工程師吳偉走進公司的健身房，這是字節給員工免費使用的福利之一。進入健身房沒多久，他開始感到不適、嘔吐，CPR急救無效之下被送往了醫院。2月23日，在搶救41個小時後，吳偉仍不治身亡，事件引起了大陸民眾的共情，過勞加班、內捲化、青年壓力再度成為輿論的焦點。

2022-03-01 00:45