大陸新增本土確診75例 涉及11省分
大陸本土疫情持續，過去一日，大陸新增本土確診75例，涉及11省分，其中，廣東31例，內蒙也有14例。
大陸衛健委發布，2月28日0至24時，大陸新增確診病例200例。其中境外輸入病例125例，本土病例75例。
本土病例分布於廣東31例，其中深圳市23例、東莞市7例、中山市1例；內蒙古14例，其中呼和浩特市13例、包頭市1例；天津6例，其中濱海新區4例、東麗區2例；廣西6例，均在防城港市；雲南6例，其中德宏傣族景頗族自治州5例、臨滄市1例；黑龍江4例，其中牡丹江市3例、雞西市1例；江蘇3例，均在蘇州市；湖北2例，均在武漢市；山西1例，在晉中市；海南1例，在三亞市；四川1例，在成都市。
截至2月28日24時，大陸現有確診病例2873例（其中重症病例19例），累計死亡病例4636例，累計報告確診病例109526例。
此外，大陸新增無症狀感染者144例，其中境外輸入102例，本土42例，分布於廣東25例，其中東莞市20例、深圳市5例；雲南6例，其中臨滄市3例、德宏傣族景頗族自治州2例、紅河哈尼族彝族自治州1例；黑龍江5例，其中牡丹江市4例、佳木斯市1例；上海3例，均在浦東新區；山東1例，在煙台市；湖北1例，在武漢市；四川1例，在成都市。
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