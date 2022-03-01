快訊

今起運動、拍照免戴口罩！「5大類放寬措施」一次看

評／烏俄戰火延燒將導致全球新危機的開始？

台商開發智慧養老 創新尋求突破

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

「當居家養老成為常態，配套的智慧養老服務就變得尤為重要。我們開發的平台，就是面向未來這一龐大群體。」已在重慶扎根21年的台商李正倫如此表述自己最新的創業項目。

中新社報導，作為「二代台商」，李正倫透露，他早就關注到智慧養老服務方向，經兩年多開發建設，項目已鏈接好上下游，正與川渝多個區縣磋商落地事宜。

李正倫是台北人，2001年為接手父親的事業登陸。2010年創立的房地產管理投資和策劃公司已運行平穩，他將投資目光放在新興領域，啟動第二輪創業。2019年，李正倫回台灣看到，當地的養老制度、重病醫療機制、臨終關懷護理等都較為完善，可為大陸相關市場提供借鑒。他萌生投身「養老」這一藍海市場想法。

2020年，智慧養老服務平台立項建設。李正倫比作「養老界的智慧管家」。居家養老的老人與其親屬，可通過線上申請，享受助醫、助餐、助浴、按摩到府、藥品到府等服務，填補子女因忙 碌不能照顧老人的空白。若老人孤立無援，又不會使用智慧手機，還可在轄區十餘個線下服務點找工作人員幫忙。

李正倫說，2021年7月至10月，該平台已完成試運營測試。參與的2000位老人在3個月時間裡創造近200萬元人民幣的現金流。平台也收集到1947位老人的身體健康狀況、就醫頻率、就餐喜好等儲備數據，為第二階段的開發奠定基礎。「下一步，將持續針對老年人需求開發創新，比如增設資訊、政策宣導等功能」。

「從零開始創業，就像一個蛻皮的過程，中間肯定有曲折心酸。」回望創業經歷，李正倫感慨「大陸遍地是機會」的同時，也強調市場飛速發展帶來的挑戰性。

作為重慶市台資企業協會副秘書長，他常向台青表達，要想適應大陸，要有發展的眼光，更要主動求變，尋得突破。

李正倫規劃，在60歲退休之前，還將嘗試開啟「第三次創業」，把自己鍾愛的運動變事業，進軍體育經紀市場。

創業 台商 房地產

延伸閱讀

江蘇實施「推遲退休」 遭疑「延遲退休」試水溫

雲南滇池別墅群違規 追責29單位58官員

貝萊德建信養老理財 獲准2城試點

網紅淨山卻清掉文物 林管處：3瓶日治玻璃瓶已物歸原處

相關新聞

大陸新增本土確診75例 涉及11省分

大陸本土疫情持續，過去一日，大陸新增本土確診75例，涉及11省分，其中，廣東31例，內蒙也有14例。

996殺了28歲工程師 大陸青年頻問下個會不會是我

2月21日晚間，28歲的字節跳動工程師吳偉走進公司的健身房，這是字節給員工免費使用的福利之一。進入健身房沒多久，他開始感到不適、嘔吐，CPR急救無效之下被送往了醫院。2月23日，在搶救41個小時後，吳偉仍不治身亡，事件引起了大陸民眾的共情，過勞加班、內捲化、青年壓力再度成為輿論的焦點。

台商開發智慧養老 創新尋求突破

「當居家養老成為常態，配套的智慧養老服務就變得尤為重要。我們開發的平台，就是面向未來這一龐大群體。」已在重慶扎根21年的...

陸教育部：線下學科類補教機構 壓減逾9成

大陸教育部校外培訓監管司有關官員近日表示，大陸校外補教機構治理工作取得階段性成效，義務教育階段線下學科類校外補教機構已壓...

重慶山城巷 穿越到明清

重慶山城巷坐落在長江之畔，依山而建、沿崖而上，保留了許多明清以來的院落、吊腳樓等歷史建築，是重慶的重要城市記憶。

中國律師團為徐州八孩案發聲 質疑官方調查結果

徐州八孩案官方調查報告難釋群疑，署名「中國人權律師團律師」的一群中國律師27日發表公開聲明，質疑官方報告中的DNA檢驗結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。