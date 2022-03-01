台商開發智慧養老 創新尋求突破

「當居家養老成為常態，配套的智慧養老服務就變得尤為重要。我們開發的平台，就是面向未來這一龐大群體。」已在重慶扎根21年的台商李正倫如此表述自己最新的創業項目。

中新社報導，作為「二代台商」，李正倫透露，他早就關注到智慧養老服務方向，經兩年多開發建設，項目已鏈接好上下游，正與川渝多個區縣磋商落地事宜。

李正倫是台北人，2001年為接手父親的事業登陸。2010年創立的房地產管理投資和策劃公司已運行平穩，他將投資目光放在新興領域，啟動第二輪創業。2019年，李正倫回台灣看到，當地的養老制度、重病醫療機制、臨終關懷護理等都較為完善，可為大陸相關市場提供借鑒。他萌生投身「養老」這一藍海市場想法。

2020年，智慧養老服務平台立項建設。李正倫比作「養老界的智慧管家」。居家養老的老人與其親屬，可通過線上申請，享受助醫、助餐、助浴、按摩到府、藥品到府等服務，填補子女因忙 碌不能照顧老人的空白。若老人孤立無援，又不會使用智慧手機，還可在轄區十餘個線下服務點找工作人員幫忙。

李正倫說，2021年7月至10月，該平台已完成試運營測試。參與的2000位老人在3個月時間裡創造近200萬元人民幣的現金流。平台也收集到1947位老人的身體健康狀況、就醫頻率、就餐喜好等儲備數據，為第二階段的開發奠定基礎。「下一步，將持續針對老年人需求開發創新，比如增設資訊、政策宣導等功能」。

「從零開始創業，就像一個蛻皮的過程，中間肯定有曲折心酸。」回望創業經歷，李正倫感慨「大陸遍地是機會」的同時，也強調市場飛速發展帶來的挑戰性。

作為重慶市台資企業協會副秘書長，他常向台青表達，要想適應大陸，要有發展的眼光，更要主動求變，尋得突破。

李正倫規劃，在60歲退休之前，還將嘗試開啟「第三次創業」，把自己鍾愛的運動變事業，進軍體育經紀市場。