陸教育部：線下學科類補教機構 壓減逾9成

大陸教育部校外培訓監管司有關官員近日表示，大陸校外補教機構治理工作取得階段性成效，義務教育階段線下學科類校外補教機構已壓減超九成。

中新社報導，這位官員表示，截至目前，原12.4萬個義務教育階段線下學科類校外補教機構壓減到9728個，壓減率為92.14%，原263個線上校外補教機構壓減到34個，壓減率為87.07%，「營轉非」「備改審」完成率達100%。

此外，預收費監管基本實現全覆蓋，監管總額超過130億元人民幣；所有省分均已推出政府指導價標準，收費較之前平均下降4成以上；25家上市公司均已完成清理整治，不再從事義務教育階段學科類補習。補教市場虛火大幅降溫，廣告基本絕跡，資本大幅撤離，野蠻生長現象獲得有效遏制。

截至2月20日，中國大陸在寒假期間共出動執法檢查人員39.38萬人次，查處了1.01萬個證照不全的機構、918個證照齊全的學科類機構和4218個非學科類機構違規補習行為，並對1042人以「一對一」等方式違規開展補習行為進行處理。共開展線上巡查15萬輪次，查處了違規補習行為503起，通報違規機構2個。

總體來看，以往寒假「補習熱」不再顯現，變相違規補習問題獲有力整治，補教廣告基本絕跡，校外補教線下街面清淨，線上沒氾濫。

針對寒假期間社會反映強烈的非學科類校外補教機構惡意漲價、超時段收費等突出問題，相關部門在春節前夕開展非學科類補習收費專項排查整治工作。

截至2月15日，各地共排查非學科類補教機構18.48萬個次，發現惡意漲價機構52個，相關違規問題已經整改，對相關機構進行嚴肅處理，補習費惡意漲價部分已全部退還家長。