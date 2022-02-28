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江蘇男淪「血奴」案情逆轉 柬埔寨警控造假

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
陸媒近日報導一名江蘇男子被詐騙到柬埔寨，遭犯罪集團非法拘禁和多次抽血淪為「血奴」，事件引發關注。圖／擷自澎湃新聞
陸媒近日報導一名江蘇男子被詐騙到柬埔寨，遭犯罪集團非法拘禁和多次抽血淪為「血奴」，事件引發關注。圖／擷自澎湃新聞

日前陸媒報導，江蘇一名男子被詐騙到柬埔寨，淪為「血奴」引發社會關注、議論，中國駐柬埔寨大使館也曾證實有此事，並要求當地警方調查，但時隔半個月後，案情疑似出現逆轉。據中國駐柬埔寨大使館通報，當地警方28日指稱，所謂「血奴」案純屬編造。

中國駐柬埔寨大使館消息指出，我館對「血奴」案高度關注，在敦促柬埔寨警方於2月15日立案後，持續跟進案件進展。2月28日，柬警方向我館通報了初步調查結果並發佈公告，認定所謂 「血奴」案純屬編造。

大使館表示，據柬埔寨警方內部通報和公告稱，中國大陸公民「李亞緣綸」偷渡來柬埔寨後，因肝部患嚴重疾病，聯繫當地一社會組織尋求幫助。

公告稱，在此期間，先後有三人出於不同目的，協助李編造、宣傳其被非法拘禁、受到虐待及充當「血奴」的假新聞，誤導輿論，嚴重影響社會秩序。

公告指出，案件下一步將移交當地政府司法機關審理。中國駐柬埔寨大使館還呼籲，公民應遵守兩國法律，理性維權，切勿編造謠言，欺瞞公眾，並指將繼續跟進此案審理。

據柬埔寨警方指稱，涉案當事人李亞緣綸和其他三名涉案人員，已被警方拘留及起訴。

在此之前，陸媒「極目新聞」報導，一名專門關注柬埔寨詐騙案、華人遭遇的微信公眾號「阿龍」15日揭露，「血奴」事件在當地並不稀奇，並指一名拒絕從事網路詐騙，來自江蘇的李男，就被抽血多次。報導指，在柬埔寨網路詐騙公司，做不出業績或者不聽話的員工會遭到毆打、電擊，最後被轉賣。

訊息曝光後，引起大量陸媒報導，柬埔寨、緬甸等地詐騙集團行徑也一一被揭露，血奴案當事人李男也在接受媒體採訪時，自述自己被騙、被劫持、轉賣甚至瀕死的慘況。

對此，中國駐柬埔寨大使館官網16日時也曾發文指出，柬埔寨中柬第一醫院向大使館反映，該院收治了一名李姓中國男子，因輕信同城網上的虛假招工廣告，被犯罪集團脅迫偷渡至柬埔寨。

公告還指，「該男遭西哈努克港中國城內網路賭博電信詐騙集團組織非法拘禁，並被多次大劑量抽血，生命垂危」。外界當時認為，此案已被官方證實，因此話題持續延燒，不料近日案情疑似出現逆轉。

柬埔寨 詐騙集團 大使館 微信 假新聞

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