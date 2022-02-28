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大陸新增本土確診87例 其中廣東40例
大陸本土疫情持續，過去一日，大陸新增本土病例87例，其中，廣東占40例最多，內蒙和廣西都有11例，天津也有9例。
據大陸衛健委發布，2月27日0至24時，大陸新增確診病例234例。其中境外輸入病例147例，本土病例87例。
本土病例分布於廣東40例，其中深圳市30例、東莞市10例；內蒙古11例，均在呼和浩特市；廣西11例，均在防城港市；天津9例，其中濱海新區7例、東麗區1例、北辰區1例；湖北5例，均在武漢市；山西4例，其中太原市2例、晉中市2例；黑龍江4例，其中牡丹江市3例、黑河市1例；雲南2例，均在臨滄市；遼寧1例，在葫蘆島市。
大陸境外輸入現有確診病例1525例（其中重症病例1例）。
截至2月27日24時，大陸現有確診病例2754例（其中重症病例21例），累計死亡病例4636例，累計報告確診病例109326例。
此外，大陸新增無症狀感染者114例，其中境外輸入61例，本土53例，分布於廣東25例，其中東莞市18例、深圳市6例、廣州市1例；雲南21例，其中臨滄市17例、紅河哈尼族彝族自治州3例、德宏傣族景頗族自治州1例；黑龍江3例，均在黑河市；天津1例，在濱海新區；山西1例，在晉中市；上海1例，在嘉定區；四川1例，在綿陽市。
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