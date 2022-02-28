中國本土新增87例 廣東占40例
據中國衛健委發布，27日單日新增本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例87例，其中廣東40例最多，其次為內蒙古與廣西，各有11例。
據中國國家衛生健康委員會官網發布，27日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例234例。其中境外輸入病例147例，本土病例87例。
87例本土病例中，廣東有40例，主要分布在深圳市與東莞市；其次是內蒙古與廣西，各有11例；天津9例、湖北5例、山西與黑龍江各4例、雲南2例、遼寧1例。
截至27日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例2754例，其中重症病例21例，累計治癒出院病例10萬1936例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例10萬9326例，現有疑似病例6例。累計追蹤到密切接觸者163萬3142人，尚在醫學觀察的密切接觸者7萬5068人。
在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有6萬8851例，其中1萬8236例已出院、死亡659例，澳門特別行政區81例，其中79例已出院。
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