中共中紀委首公布「行賄人」數據：去年處分4806名

「2021年，全國（中國大陸）紀檢監察機關留置行賄人員5006人、處分4806人、移送檢察機關2822人。」近日，中共十九屆中央紀委六次全會工作報告全文發布，首次公布行賄人相關數據。

據觀察者網，報告指出，堅持受賄行賄一起查，是堅定不移深化反腐敗鬥爭，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐的必然要求。十九屆中央紀委六次全會部署2022年工作任務，提出加大打擊行賄力度，探索實施行賄人「黑名單」制度。

報導引述個案。「段瀚林看到我喜歡吃牛肉就送牛肉，給我打紅包，給愛人送購物卡……」湖南省祁陽縣前縣委書記周新輝與商人段瀚林素有結交。早在周新輝擔任縣委書記前，段瀚林就主動向他示好，日久天長交情愈深。

無利不起早，圍獵者的每一分用心，都有其用意。「我知道他當上縣委書記了，那我在祁陽工程領域的春天就來了。」經查，段瀚林借周新輝的幫助，在祁陽大攬工程項目，獲利人民幣2000餘萬元。

卸任湖南省祁陽縣委書記1個多月後，2021年6月，周新輝涉嫌嚴重違紀違法被查。同年12月，周新輝被雙開（開除黨籍和公職），段瀚林則因涉嫌行賄罪被逮捕。目前案件正在進一步辦理中。

「2021年1至11月辦理的行賄案件數量明顯增加，同比2020年上升了18.3%。」近日，大陸最高人民檢察院第三檢察廳廳長史衛忠指出，2021年1至11月，大陸檢察機關共辦理行賄、對單位行賄、單位行賄、對有影響力的人行賄案件共計2717人。

報導說，行賄與受賄是一根藤上的兩個毒瓜，行賄誘導受賄，受賄刺激行賄。一些中共黨員領導幹部最終墮為獵物，除了信念意志不堅定、私慾膨脹等自身原因外，行賄者的圍獵、腐蝕也是推波助瀾的重要誘因。

「2021年以來，我們查處並列入黑名單的行賄人已有31名，除2人還未接受司法審判外，針對其餘29人我們均已實施或正在研究懲戒措施，10餘家部門和單位參與研究和執行。」重慶市九龍坡區紀委書記、監委主任袁華權說。

實施行賄人黑名單制度是推進受賄行賄一起查的重要手段。紀檢監察機關將有行賄行為的涉案單位和人員列入黑名單，向黨委有關部門、行政執法機關等單位通報，由相關單位按照黨內法規和法律法規等進行組織處理、行政處罰和資格資質限制等處理，並依法在一定範圍內公開，從而實現對行賄人的聯合懲戒。

報導指，黑名單直擊行賄人的利益命門。對行賄者來說，相比行政罰款，被取消市場參與、吊銷資質（資格）、下降評級、關閉融資通道等行賄後果更是難以承受之重。

報導說，中共中央紀委國家監委正在建立行賄人黑名單制度，並就紀檢監察機關與人大機關、政協機關和組織人事部門、統戰部門、執法機關等對行賄人開展聯合懲戒進行探索實踐，以提高治理行賄的綜合效能。