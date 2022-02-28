法律人許晉銘 助台青逐夢
2016年，來自台灣高雄的許晉銘進入北京大學攻讀法學博士學位。從此與大陸結下了不解之緣，在許晉銘看來，在陸台青群體長期在這裡求學、工作、生活，已然建立起兩岸民間社會的特殊信任，成為兩岸融合發展的聯結紐帶。
中新社報導，早在台灣讀碩士研究生時，許晉銘就常參與兩岸學術交流。「從赴大陸參訪和與大陸師生交流的過程中，我感到大陸發展前景廣闊，機遇多，就想去大陸求學，更深入瞭解大陸。」
在北京大學讀書期間，許晉銘熱心組織、參與兩岸青年交流活動。特別是曾協助開展多場面向台灣青年學生的人才招聘與推介會，幫助台青登陸逐夢。
「兩岸青年只要有交流，就會增進瞭解，形成友誼。比如我在讀書期間經常和大陸同學一起做課題、探討國際政治和兩岸關係，觀點雖不盡相同，但只要心平氣和、相互尊重，就能友好交流。」許晉銘說。
在推薦、幫助台灣青年學生在大陸就業創業的同時，許晉銘也更加堅定了留在大陸發展的信心。博士畢業後，他應聘到溫州大學法學院擔任教師，並成立「築夢溫州」台灣青年聯誼會。聯誼會多次舉辦台青聯誼、人才對接、暑期實習、創業項目洽談等活動，給在陸台青提供更多瞭解大陸、扎根大陸的機會。
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