參與兩岸眼科合作31年 陳哲彬：台灣年輕人要放眼大陸

北京台資企業協會秘書長陳哲彬1991年到北京發展事業，如今已有31年。長期參與兩岸在眼科領域的合作，陳哲彬受訪表示，希望更多台灣年輕人放眼大陸：大陸機遇多，亦十分需要台灣的優秀人才。

中新社報導，陳哲彬表示，1990年代北京看病難的問題突出，經過前期考察，帶著對中國大陸市場的信心，1991年他與北京同仁醫院開展合作，投資建立起一家國際化的眼病診療機構。

超越當時醫院的普遍條件，陳哲彬投資的病房配備有陪伴床、電視、衛浴和電話等設施，並提供看護服務。全新的理念及診療軟硬件條件為當時大陸醫療發展提供一定程度的啟發。

「放眼全球，同仁醫院的手術量名列前茅、遇到的疑難雜症相對較多，我們將先進的醫療技術帶到北京，再帶台灣的眼科醫生來學習實習，所以台灣有相當部分近視激光眼科醫生的培養是來自於大陸；同時台灣診治白內障技術更好，我們也請台灣醫生向大陸醫生傳授經驗。」陳哲彬說。

因應大陸法律法規的完善變化，陳哲彬30多年來涉足大陸醫療行業更多細分領域。陳哲彬觀察到，伴隨著經濟起飛，大陸在各個方面與國際同步，國外研發出先進的醫療設備後大陸也很快引進，而在眼外傷治療、近視眼手術等領域甚至領先其他國家。

陳哲彬認為，台灣同胞在不同方面分享了大陸發展紅利，各項政策措施讓台胞分享到大陸發展的機遇，在大陸學習、創業、就業、生活得到同等的待遇，台企有更多機會在大陸扎根。

回顧在大陸的經歷，陳哲彬說，台商在經營中必然會遇到一些棘手問題，大陸各級台辦都會在法律允許的範圍內幫忙協調解決。

陳哲彬表示，不少台灣青年有海外生活學習經驗，大陸企業走向世界過程中對人才的需求旺盛，事實上兩岸同胞在交流溝通中並未有太大不同，只要青年人接地氣、相互融合、順潮流而動，就會創造出良好的前景。