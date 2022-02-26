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發「烏克蘭美女來中國」等惡俗言論 微博74賬號禁言

香港01 / 撰文：陳進安
烏克蘭基輔空襲警報響起後，人民在地鐵站避難。 歐新社
烏克蘭基輔空襲警報響起後，人民在地鐵站避難。 歐新社

烏克蘭戰事爆發，在中國大陸亦引起網友熱議。然而，微博管理員周五（25日）表示，站方發現極個別網友發布「俄烏戰爭持久化，烏克蘭美女來中國」等具有惡俗調侃、宣揚對立意味的不恰當、不友善言論，站方對此堅決予以處置。

微博表示，據《微博社區公約》等相關規定，對排查到的惡意調侃、宣揚對立等542條內容進行處理，對74個賬號，視程度採取扣除信用歷史分至禁言30天的處置。

微博又向網民呼籲，在關注熱點積極討論的同時，要秉持客觀公正的態度理性發言；微博下一步會繼續加大對相關不良信息的排查處置力度，並希望民眾通過前台投訴入口或@微博管理員的方式進行舉報。

北京冬奧︱言論攻擊、諷刺侮辱運動員　微博兩日禁約2千帳號

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文章授權轉載自《香港01》

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