大陸南方2月平均氣溫創13年新低 部分地區降水多3到4倍

2月以來，大陸南方出現少見的溼冷天氣。中新社報導，根據中國氣象局統計，2月以來，大陸南方地區平均氣溫創2009年以來同期新低，部分地區降水甚至比常年同期偏多3～4倍。

大陸中央氣象台監測顯示，2月1日至22日，江南大部分地區、華南、西南地區東南部氣溫較常年同期偏低2～4℃，其中湖南東南部、廣西大部分地區、貴州東南部偏低4～6℃。南方地區平均氣溫約為6.4℃，為2009年以來同期最低。

降水方面，2月1日至22日，大陸南方地區平均降水量約84.9毫米，江南東部和南部、華南大部分地區、西南地區中南部平均降水量較常年同期偏多1～2倍，華南南部、西南地區中部的部分地區偏多3～4倍；日照較常年同期則偏少五至八成，其中江西、湖南東部、廣西偏少八成至1倍。

23日凌晨，浙江杭州、湖州南部、寧波西部等地部分山區出現大到暴雪，安徽南部、浙江中西部等地部分地區也有大雪。

受強冷空氣影響，18日以來，連廣東北部高海拔山區都出現凍雨和雨夾雪、高寒山區有道路結冰、部分山區出現凍雨和雨松等現象。

廣東省氣象台首席預報員梁巧倩表示，本輪低溫雨雪冰凍的主要成因，是北方強冷空氣侵入廣東的同時，南方低緯度地區有一股暖濕氣流從東南方向而來，冷暖氣團實力相當，對峙和交匯在廣東，形成充沛的降水和動力的抬升條件，因此出現了長時間、持續性、穩定性的降水。

同時，隨著高層冷空氣下沉，低層大氣降溫幅度增大，因此，在持續性降水的同時，也維持了較低的氣溫水平。

廣西壯族自治區則傳出，這波低溫冷凍天氣已導致廣西10萬6,558人受災，直接經濟損失人民幣1億6,132萬元。廣西北部山區也出現冰凍、道路結冰或雨夾雪，氣溫值為歷史同期罕見。