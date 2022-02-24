她體內驚見超大寄生蟲 三分一肝臟被吃掉...只因生吃這種食物

大陸廣西桂林一名女子，近日因出現上腹脹痛、噁心等症狀赴醫院檢查，愕然發現三分一肝臟已被體內寄生蟲吃掉，而背後原因竟與生吃一種食物相關。

據《桂林晚報》報導，桂林全州的俸女士近日，持續出現上腹部脹痛的症狀近10天，並曾自行用「拔火罐」等土方法治療，但均未見好轉，於是赴醫院檢查。通過檢查後，醫生初步發現俸女士的膽管擴張，而後經內鏡的ERCP診療，竟在其體內發現一條體狀似魚形、大小約3.5X2.0cm的寄生蟲，取出後還具有生命力且有破壞力。

經過信息收集及綜合判斷，這種寄生蟲名為「肝巨片形吸蟲」，體型較肝吸蟲大數倍。該寄生蟲此前在國內未見報導，僅在土耳其、伊朗等地有所報導，但蟲體遠不及俸女士體內的大。

醫生介紹指，這隻肝巨片形吸蟲已將俸女士的肝臟吃掉了三分之一，導致其肝內外膽管受損嚴重，由於器官受損才會導致患者產生痛苦不堪的症狀。目前，患者經治療後症狀有所減輕、食慾好轉。

至於俸女士體內出現該寄生蟲的原因，醫生稱與生吃涼拌魚腥草有關。醫生還建議蔥花、馬蹄、生魚腥草較容易粘上肝巨片形吸蟲的蟲卵，該寄生蟲對人體的破壞性大，毒性較強，病情隱匿，極難診斷。

據了解，魚腥草又稱折耳根，是一種略帶魚腥味的草本植物，煮過後可去除腥味，具有清熱解毒等功效。

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文章授權轉載自《香港01》