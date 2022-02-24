杭州數貿博覽會 共富論壇揭序幕

「首屆全球數字貿易博覽會」23日在浙江杭州登場，作為該博覽會之第一場活動，「數字貿易賦能共同富裕發展論壇」22日在杭州舉行，探討如何更好地發揮數字（台灣稱為數位）貿易在推動共同富裕中的作用。

中新社報導，2021年，浙江數位貿易總額達5279億元（人民幣，下同），同比增長21.8%。該省力爭到2025年，數位貿易總額突破10000億元。

大陸商務部國際貿易經濟合作研究院副院長張威認為，浙江在數位貿易賦能共同富裕方面擁有諸多優勢，如數位經濟發展在國內外領先、電子商務全球影響力增強、數位貿易生態圈不斷優化等。

浙江省商務廳廳長韓傑表示，浙江將堅持以數位化改革為引領，推動數位貿易質效升級；打造全球數位貿易中心，提升平台引領效能；著力暢通區域經濟循環，助力縮小城鄉區域差距，提高共同富裕的水平。

張威認為，浙江應促進數位經濟與產業融合發展，對標和引領數位貿易規則標準，豐富數位貿易國內外應用場景，完善區域一體化數位治理體系，集聚並挖掘全球數據要素資源。

如在「促進數字經濟與產業融合發展」中，她認為應從數位物流、數位金融、油氣數位化、數位技術產業化等方面發力。在數位技術產業化方面，應建成以「產業大腦+未來工廠」為核心數位經濟系統，加快形成具有全球影響的數位產業集群。

浙江工商大學校長、浙江大學社會治理研究院院長郁建興提出，浙江應促進數位消費擴容提質，構建高標準數位市場體系；拓展數位生活服務場景，提升居民美好生活獲得感；深化電子商務進農村，促進公共服務均等共享；夯實數位貿易新基建，消除區域發展技術鴻溝；對接數位貿易新規則，增強數位貿易治理能力等。