聽新聞
test
0:00 / 0:00

杭州數貿博覽會 共富論壇揭序幕

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
浙江省諸暨市浣東街道推進傳統刺繡機產業數位化改造升級，當地一家公司車間內，最新研發的燙片機在測試，該機器能在服裝上進行各種顏色的燙片圖案製作。（新華社）
浙江省諸暨市浣東街道推進傳統刺繡機產業數位化改造升級，當地一家公司車間內，最新研發的燙片機在測試，該機器能在服裝上進行各種顏色的燙片圖案製作。（新華社）

「首屆全球數字貿易博覽會」23日在浙江杭州登場，作為該博覽會之第一場活動，「數字貿易賦能共同富裕發展論壇」22日在杭州舉行，探討如何更好地發揮數字（台灣稱為數位）貿易在推動共同富裕中的作用。

中新社報導，2021年，浙江數位貿易總額達5279億元（人民幣，下同），同比增長21.8%。該省力爭到2025年，數位貿易總額突破10000億元。

大陸商務部國際貿易經濟合作研究院副院長張威認為，浙江在數位貿易賦能共同富裕方面擁有諸多優勢，如數位經濟發展在國內外領先、電子商務全球影響力增強、數位貿易生態圈不斷優化等。

浙江省商務廳廳長韓傑表示，浙江將堅持以數位化改革為引領，推動數位貿易質效升級；打造全球數位貿易中心，提升平台引領效能；著力暢通區域經濟循環，助力縮小城鄉區域差距，提高共同富裕的水平。

張威認為，浙江應促進數位經濟與產業融合發展，對標和引領數位貿易規則標準，豐富數位貿易國內外應用場景，完善區域一體化數位治理體系，集聚並挖掘全球數據要素資源。

如在「促進數字經濟與產業融合發展」中，她認為應從數位物流、數位金融、油氣數位化、數位技術產業化等方面發力。在數位技術產業化方面，應建成以「產業大腦+未來工廠」為核心數位經濟系統，加快形成具有全球影響的數位產業集群。

浙江工商大學校長、浙江大學社會治理研究院院長郁建興提出，浙江應促進數位消費擴容提質，構建高標準數位市場體系；拓展數位生活服務場景，提升居民美好生活獲得感；深化電子商務進農村，促進公共服務均等共享；夯實數位貿易新基建，消除區域發展技術鴻溝；對接數位貿易新規則，增強數位貿易治理能力等。

共同富裕 大陸商務部

延伸閱讀

中國糧食系統反腐 重災區浙江今年已27人落馬

花蓮首辦食農教育博覽會 40攤參展英日專家分享成果

大學生創業失敗 浙江代償10萬以下貸款專家示警

花蓮食農博覽會 傳遞支持優質在地農產精神

相關新聞

杭州數貿博覽會 共富論壇揭序幕

「首屆全球數字貿易博覽會」23日在浙江杭州登場，作為該博覽會之第一場活動，「數字貿易賦能共同富裕發展論壇」22日在杭州舉...

氣候變暖 抑制高海拔灌木更新

通過對比「地球第三極」青藏高原和北極格陵蘭島東部地區灌木更新動態，中國科學院青藏高原研究所（中科院青藏高原所）科研團隊研...

首趟國際貨物班列 九江市送防疫物資到莫斯科

有「江西北大門」之稱的江西省九江市23日開行一趟至莫斯科的防疫物資中歐班列。

徐州八孩案調查報告 被指新瓶裝舊酒難釋疑

江蘇省官方今天公布「徐州八孩案」調查報告，定調受虐「八孩媽」就是「楊某俠」及「小花梅」，且8孩均由她所生。這一結果遭到眾...

徐州八孩案官方調查報告後 官媒即發布報導定調

江蘇省政府今天公布「徐州八孩案」調查報告後，中共官媒新華社隨即接連發表「事件調查」及「事件十三問」等2則長篇報導，而央視...

河北女健身股骨遭教練壓至骨折 網民質疑動作不妥涉性騷擾

去年8月，來自河北邯鄲的楊女士在健身室做拉伸運動時，左股骨幹被私人教練壓至骨折。雙方未就賠償事宜達成一致，楊女士已起訴健身室，法院近期將開庭判決。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。