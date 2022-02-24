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首趟國際貨物班列 九江市送防疫物資到莫斯科

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

有「江西北大門」之稱的江西省九江市23日開行一趟至莫斯科的防疫物資中歐班列。

中新社報導，該趟班列搭載的防疫物資為江西、安徽、廣東等地生產製造的口罩、注射器、手套等物品，貨物總重約560噸，總價值約274萬美元。該趟中歐班列從九江南站駛出，經霍爾果斯出境，預計15天後抵達俄羅斯首都莫斯科，這是贛北地區開行的首趟防疫物資國際貨物班列。

為確保班列順利開行，中國鐵路南昌局集團有限公司為企業開闢綠色通道，發揮信息互通優勢，通過與海關、外貿企業共同協作，做到三方數據互通，實現轉關手續的申報、企業資質備案等手續的快速辦理，助力企業貨物快速通關。

九江南站副站長黃毅表示，為保障此次防疫物資中歐班列順利開行，車站指派專人「一對一」受理，加強與集裝箱公司、發貨企業對接，對貨源籌集情況進行24小時跟蹤，讓班列準點發出。

此次防疫物資班列開行，為皖、贛、粵等省開闢一條新的國際防疫物資運輸通道，擴大長江中下游地區國際出口貿易輻射網絡。後續，還將陸續有口罩、防護服等防疫物資通過中歐班列從江西九江發往俄羅斯，為當地疫情防控提供物資儲備。

俄羅斯 口罩 莫斯科

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