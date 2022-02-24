氣候變暖 抑制高海拔灌木更新

通過對比「地球第三極」青藏高原和北極格陵蘭島東部地區灌木更新動態，中國科學院青藏高原研究所（中科院青藏高原所）科研團隊研究發現，持續的氣候變暖抑制或減緩了高海拔、高緯度地區灌木（叢）更新。

中新社報導，中科院青藏高原所23日發布消息說，由該所生態系統格局與過程團隊完成的這項氣候變化影響研究成果論文，已在最新一期國際學術期刊「美國科學院院刊」（PNAS）發表，既為高寒生態系統應對全球變暖提供有效預警信息，也強調減緩氣候變暖對全球碳中和的普適性意義。

論文通訊作者、中科院青藏高原所梁爾源研究員表示，氣候變暖正顯著改變陸地生態系統格局與過程，青藏高原和北極是對全球氣候變暖最為敏感的地區，是解答這一問題的典型先鋒實驗區。而灌木是分布範圍最高、界限最北的木本植物，灌木種群的更新可為瞭解生態系統健康和穩定性提供關鍵指標。

中科院青藏高原所團隊研究發現，1930年代左右，青藏高原中南部地區灌木更新已達到種群更新峰值，格陵蘭地區灌木更新在1960年代左右達到峰值。此後，這兩個地區灌木更新，呈現顯著下降的趨勢。

研究團隊還發現，升溫已超過灌木更新的最優閾值，近幾十年升溫以及大氣環流變化所加劇的水分脅迫，是青藏高原和北極地區灌木更新下降的關鍵限制要素。

梁爾源指出，未來全球氣候持續變暖，可能會進一步地約束高海拔、高緯度地區灌叢分布邊界的擴張。