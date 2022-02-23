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河北女健身股骨遭教練壓至骨折 網民質疑動作不妥涉性騷擾

香港01 / 林芷瑩
楊女士稱，教練不顧自己多次提醒拍打勸阻，最後將其左股骨幹壓骨折。影片截圖
楊女士稱，教練不顧自己多次提醒拍打勸阻，最後將其左股骨幹壓骨折。影片截圖

去年8月，來自河北邯鄲的楊女士在健身室做拉伸運動時，左股骨幹被私人教練壓至骨折。雙方未就賠償事宜達成一致，楊女士已起訴健身室，法院近期將開庭判決。

事發於去年8月29日。楊女士表示，她在健身室上私人教練課堂，在做左腳拉伸時，教練不顧自己多次提醒拍打勸阻，最後將其左股骨幹壓至骨折，「中間特別疼，然後他又一按，當時就聽見咔嚓一聲響，然後腿就折了」。

楊女士稱，當時入院的醫藥費是教練付款，但雙方談及後續賠償時，教練一直推托稱沒有錢，而涉事健身室亦沒有賠償，她最終選擇起訴。

周二（22日），健身室負責人李女士稱，涉事健身教練有相關教練資格證，她不清楚當天是否因教練訓練不規範而導致楊女士骨折，但亦有可能與楊女士個人體質有關。

楊女士的左股骨幹被壓至骨折。影片截圖
楊女士的左股骨幹被壓至骨折。影片截圖

李女士表示，健身室前期已經支付醫藥費等費用3萬元，楊女士後續還有一個鋼板摘除手術，但對方要求賠付後續康復及誤工等費用約13萬元，雙方沒能談妥，「此事已經進入司法程序，近期將開庭，一切有待法院的判決，法院說賠多少就是多少」。法院判決後，健身室將對涉事教練做出相應處分，後者也需要承擔相應責任。

不過，不少網民認為私人教練的動作不妥，甚至質疑是故意性騷擾，「拉伸怎麼都趴人身上去了，真的懷疑有些私教有沒有相關從業證書 隨隨便便身材好點會幾個動作就來當私教」、「這是藉著健身耍流氓，要告他性騷擾」、「股骨都給壓骨折了，這用了多大力啊，這教練是真不行」、「這男的動作明顯不正經，壓腿頂多用手」、「這是性騷擾吧，什麼樣的拉伸需要整個壓在人身上」。

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文章授權轉載自《香港01》

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