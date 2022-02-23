陸媒稱：江蘇八孩報告後 期待「刮骨療毒」掃除拐賣問題

江蘇省調查組就豐縣「生育八孩女子」事件23日上午發布最新通報，新華社旗下期刊《半月談》發文稱，上述通報邁出瞭解決問題的第一步，而全社會關注的目光，並不僅限於「豐縣生育八孩女子」事件，更大的期待是，各級政府以此為契機，以刮骨療毒的勇氣，一掃殘留在朗朗乾坤下的「古老的罪惡」-拐賣人口，尤其是拐賣婦女兒童。

《半月談》通過官方微信公眾號發出的評論文章說，一段時間以來，江蘇「豐縣生育八孩女子」事件引起社會高度關注和廣泛熱議，這一事件已經從一起極端個案，發酵成一起全社會關注的公共輿情事件，進而引發整個社會的沉重反思。

文章指出，雖然拐賣婦女犯罪行為的發生多數都是在上世紀的少數貧困地區，在脫貧攻堅勝利後的今天，許多人將之視為一段被遺忘的歷史，但必須看到，這樣的歷史並不久遠，傷疤遠未消除，受害者家庭的創痛還未治癒。對相關地方基層來說，解決這樣時間跨度長、牽扯範圍廣、處理難度大的問題，可以說是「燙手山芋」，但面對民心所望，必須迎難而上。

文章強調，中共中央對於此類問題的態度始終是鮮明的，那就是對那些歷史遺留卻仍然危害現實的問題，必須一查到底。下決心刮骨療毒，才能從根子上消除拐賣婦女問題的現實之痛。拐賣人口本是一種嚴重的犯罪行為，在個別重災區卻成了司空見慣的「風氣」，相當數量的涉事者甚至認為是迫不得已的「辦法」。在一些地方，拐賣人口現象可能發生在不少人身邊，除去違法犯罪的人販子、買家，還有不少麻木不仁包括「同情」的知情者睜隻眼閉隻眼，甚至充當「幫兇」。

文章說，面對刺眼的歷史欠帳，要以「豐縣生育八孩女子」事件為起點，在全大陸深層次全方位治理拐賣人口問題，同時推進立法、嚴格執法，迴應社會提高量刑標準、買賣同罪的呼聲。完善集預防、打擊、救助、安置、康復於一體的反拐工作長效機制，加強使用大數據、人工智能等科技手段，徹底剷除「買方市場」，在全社會形成反拐、打拐、舉報的共識，讓拐賣婦女兒童在中國大地任何一個角落都成為過街老鼠、人人喊打。對一些「重災區」而言，以人民群眾的急苦愁盼為出發點，善用歷史的眼光剖析根源、拿準措施，以刮骨療毒的勇氣和決心把問題解決在當下，分類施策，妥善處置，是考驗地方政府治理能力的一塊試金石。