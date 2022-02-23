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湖北18所大學免試招收台灣學生 並提供獎學金

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
包括武漢大學在內的湖北省18所大學，今年將免試招收台灣高中畢業生。新華社
包括武漢大學在內的湖北省18所大學，今年將免試招收台灣高中畢業生。新華社

據中新社報導，包括武漢大學、華中科技大學等湖北省18所大學，今年將免試招收台灣高中畢業生。

報導稱，這18所大學分別為：武漢大學、華中科技大學、華中師範大學、武漢理工大學、華中農業大學、中國地質大學(武漢)、中南財經政法大學、中南民族大學、湖北大學、湖北工業大學、湖北經濟學院、武漢科技大學、武漢體育學院、湖北美術學院、武漢音樂學院、長江大學、三峽大學、黃岡師範學院。

根據統一安排，系統報名時間為3月1日至3月31日，部分高校安排補錄的報名時間為5月21日至31日，台灣考生可登錄大陸普通大學依據台灣地區學測成績招收台灣高中畢業生報名系統進行報名，錄取確認時間為5月15日至19日。

近年來，湖北推出系列措施，鼓勵台灣學生到湖北就讀大學，並在學費、獎學金等方面提供台灣學生可享受與大陸生同等待遇。

武漢 高校
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