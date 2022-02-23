江蘇證實「八孩母親」遭人販賣 宣示嚴打拐賣婦女行為

針對受到中國大陸民眾廣泛關注的「豐縣生育八孩女子」事件，江蘇省委省政府調查組23日通報最新調查報告，證實「八孩」母親「小花梅」曾兩度遭人販賣，已有多人因此被捕，當地數名官員也遭到懲處。江蘇並宣布，近期將在全省開展專項行動，依法嚴厲打擊拐賣婦女兒童和收買被拐賣的婦女兒童等違法犯罪行為。

「豐縣生育八孩女子」凸顯出中國大陸農村長久以來存在的販賣婦女問題，在強大的輿論壓力下，江蘇省委、省政府本月17日成立調查組，並於23日上午發布一份長達五千多字的調查報告。

通報稱，綜合DNA檢驗比對、查閱戶籍底冊和調查走訪結果，認定「豐縣生育八孩女子」楊某俠為雲南省福貢縣亞谷村人，本名「小花梅」（父母已故），出生於1977年5月13日。

小花梅1995年嫁到雲南省保山市，1997年離婚後回到亞谷村。小花梅親屬、同村村民反映，其回村後就「言語行為異常」。1998年初，小花梅被人以介紹對象、看病為由，從亞谷村帶至江蘇省東海縣，後被以人民幣5,000元賣給當地一名徐姓男子為妻。

徐姓男子於1998年5月上旬某日發現小花梅不知去向，多方尋找未果，向人口販子索回人民幣2,000元「賠償金」。

1998年6月，小花梅現任丈夫董某民父親從另一組人口販子手中「購得」小花梅。2000年6月，在村幹部協助下，董某民取得與小花沒的結婚證，將結婚日期登記為1998年8月2日，將小花梅名字登記為楊某俠，出生日期登記為1969年6月6日。

據董某民供述，2011年3月小花梅生次子時，登記產婦信息為「楊某英」，衛生院要求提供新生兒母親身分證，董某民的父親找人做了一張「楊某英」的假身分證。

2020年11月，董某民為小花梅辦理低保，申請為楊某俠落戶，當地派出所按無戶口人員登記戶口規定，為其辦理該鎮集體戶口與身分證。村幹部和村民證實，楊某英、楊某俠名字經常混用，實際上都是小花梅。

在事件爆發後，今年1月30日經徐州市醫療專家會診，2月19日經南京腦科醫院司法鑒定所司法鑒定，均認定小花梅患精神分裂症。2月20日，江蘇省公安廳委托中國政法大學證據科學研究院（法庭科學技術研究所）進行複核鑒定，結論一致。目前，小花梅正在醫院接受治療。

通報並稱，小花梅與董某民共生育8名子女，DNA檢驗比對，結論為8名子女均與兩人存在生物學親子關係。

2月22日，豐縣人民檢察院以涉嫌虐待罪，批准公安機關逮捕董某民，公安機關並將對其涉嫌收買被拐賣婦女等犯罪開展偵查取證工作。多名涉嫌拐賣小花梅的犯罪嫌疑人也已遭到逮捕。

通報表示，豐縣縣委書記婁海已遭撤銷黨內職務、政務撤職處分；縣長鄭春偉也遭免去黨內職務，責令辭去縣長職務。另有多位地方官員遭到不同程度懲處。

通報並坦承，「豐縣生育八孩女子」事件暴露出江蘇省在基層組織建設、婦女兒童權益保障、特殊群體救助關愛等方面存在不少問題和「短板」。

通報稱，江蘇將深刻汲取教訓，近期全省已部署開展專項行動，全面深入排查整治侵害婦女兒童、精神障礙患者、殘疾人等群體權益問題，依法嚴厲打擊拐賣婦女兒童和收買被拐賣的婦女兒童等違法犯罪行為。