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「鳥明星」小鷗德陽越冬 羨煞外省鳥友

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導
四川德陽是大陸少見在城市生活中就能觀察野生鳥類的城市，圖為罕見鳥類小鷗，在旌湖上空快樂飛翔。圖／羅義華提供
四川德陽是大陸少見在城市生活中就能觀察野生鳥類的城市，圖為罕見鳥類小鷗，在旌湖上空快樂飛翔。圖／羅義華提供

四川德陽是大陸著名的「愛鳥之城」，每年冬季都有成千上萬隻候鳥來此越冬，吸引四川乃至大陸各省的愛鳥人士前來觀鳥。今年春節期間，因為一隻特別受歡迎的「鳥明星」，德陽的城市內湖－旌湖，再度成為網紅打卡地點，不少人專程從北京廣東、福建等地趕來，一睹鳥明星風采。

這隻鳥明星就是小鷗，分布於歐亞大陸北部，包括大陸的內蒙古、新疆、江蘇等地，是大陸國家二級保護動物，屬罕見鳥類。小鷗喜歡棲息在河流、湖泊、水塘、海岸和沼澤等地帶，食物以昆蟲、甲殼動物和軟體動物為主。調查結果顯示，今年成都平原僅德陽和雅安記錄到了小鷗，是越冬水鳥同步調查新增鳥種。

當地愛鳥人士表示，小鷗是今年1月初在旌湖拍到的，身材比紅嘴鷗小一半，空中飛行如同穿梭的銀鷹，其他地方很少能見到。「據我們觀察，今年有兩隻小鷗在旌湖活動，一隻成鳥，還有一隻亞成鳥。」

大陸觀鳥會會長關雪燕表示，她已經不是第一次來德陽觀鳥了。近年來，德陽的生態環境越來越好，也是大陸少見的在城市生活中就能觀察野生鳥類的城市，人與自然和諧相處，所以才有了小鷗、三趾鷗、青頭潛鴨等鳥，兒前來棲息越冬。

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