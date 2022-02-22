中共「三農」一號文件：守住不發生規模性返貧底線

中共中央、大陸國務院22日發布2022年「一號文件」，以全面推進鄉村振興重點工作為主題，提出確保全年糧食產量保持在1.3兆斤以上、穩定生豬生產長效性支持政策、大力推進數位農村建設等要求，並強調要促進脫貧人口持續增收，「堅決守住不發生規模性返貧底線」。

中共中央、大陸國務院22日發布2022年「中央一號文件」，按慣例以農業、農村、農民「三農工作」為主軸。據新華社報導，意見全稱為「關於做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見」，含八大點、35個項目要求。

意見指出，當前，全球新冠肺炎疫情仍在蔓延，世界經濟復甦脆弱，氣候變化挑戰突出，我國（中國大陸）經濟社會發展各項任務極為繁重艱鉅。因此，意見強調，要穩住農業基本盤、做好「三農」工作，接續全面推進鄉村振興，確保農業穩產增產、農民穩步增收、農村穩定安寧。

在全力保障糧食生產和重要農產品供給方面，意見提出，「堅持中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手中，飯碗主要裝中國糧」，要確保糧食播種面積穩定、產量保持在1.3兆斤以上，不斷提升糧食自主力；同時，大力實施大豆和油料產能提升工程、保障「菜籃子」產品供給、合理保障農林種糧收益、穩定生豬生產長效性支持政策等。

為強化現代農業基礎，意見提出，要嚴守18億畝耕地紅線，目標2022年建設高標準農田1億畝，累計建成高效節水灌溉面積4億畝，並大力推進種源等農業關鍵核心技術攻關、提升農機裝備研發應用。

針對脫貧工作，意見第三點強調，要「堅決守住不發生規模性返貧底線」，包括完善監測機制、促進脫貧人口持續增收，並加大對鄉村振興重點幫扶縣、易地搬遷集中安置區支持力度，做好脫貧人口小額信貸工作、發揮網路平台銷售功能等。

意見還提到，要聚焦產業促進鄉村發展、紮實穩妥推進鄉村建設、突出實效改進鄉村治理、加大政策保障和體制機制創新力度、堅持和加強黨對「三農」工作的全面領導等，包括建立綠色發展標準，和加強加快農村建設，進一步推進鄉村振興工作等。