新婚夜見妻大腿內側刺「用力」 30歲處男臉綠崩潰訴離

結婚洞房花燭夜是人生四大喜事之一，一名30歲單身男，好不容易經由媒妁之言結了婚，卻在新婚之夜發現妻子的一個秘密，讓他當場崩潰，最後要求離婚並討回聘禮，但女方拒還聘金，鬧到法院打官司。

根據馬來西亞《中國報》報導，大陸北京一名30歲的王姓男子，因個性老實內向，一直交不到女朋友，在媽媽和媒婆積極安排相親下，終於認識一名張姓女子，兩人交往了3個月後就決定結婚。

好不容易結了婚，原以為可以過著幸福快樂的日子，但王男在新婚洞房時，發現妻子的大腿內側竟紋有「用力」兩個字，直覺妻子肯定不是什麼好女人，婚前應很濫情，難以接受自己花了數萬人民幣聘禮，竟娶到一個隨便的女人。

之後，男方要求離婚並討回聘金，但張女僅同意離婚，不願退還聘金。張女表示，會在大腿上刺青，全因當時年輕衝動，事後也很後悔，也因此導致感情路不順，自己並非是行為不檢的女人，「所以要離婚可以，聘禮錢我肯定不會退」。最終，雙方未能達成共識，男方決定透過法院途徑維護權益。