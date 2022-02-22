三峽南線船閘 停航檢修30天

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

水利部表示，從21日8時起，三峽南線船閘開始停航實施計劃性檢修施工，工期30天。南線船閘停航期間，北線船閘繼續運行。

新華社報導，三峽船閘自2003年通航運行以來，已經進行過6次計劃性停航檢修，北線和南線船閘各3次，分批對船閘的人字門、反弧門、啟閉機、水工設施、機電設備和控制系統等進行了檢查和修理。

三峽集團流域管理中心樞紐管理部主任曹毅說，根據工程設計要求和運行管理規定，為保障船閘設備設施安全高效運行，充分發揮工程航運效益，今年開展南線船閘檢修。

檢修項目包括船閘水工設施檢查與缺陷處理、3個閘室衝淤孔混凝土封堵、2扇人字門頂底樞密封件更換等專項修理和其餘10扇人字門常規檢修、反弧門系統缺陷檢查與處理、部分啟閉機油缸更換、金屬結構局部防腐、液壓和電氣系統檢修、集中控制系統升級改造等。

「在沒有計劃性停航檢修的正常情況下，雙線船閘和升船機同時運行，船舶可以從北線船閘上行過壩前往重慶，也可從南線船閘下行過壩去往上海，還可以從升船機雙向通行上行過壩或下行過壩。」曹毅說。

從近幾年的通航情況來看，兩線船閘每天運行30個至32個閘次，過船118艘至120艘，一年通過船舶約4.3萬艘。南線船閘停航檢修的時候，北線船閘會每兩天換向運行一次，升船機正常雙向運行。

檢修期間，船舶可經三峽北線船閘、升船機通行。從以往南線船閘檢修情況看，北線船閘平均每天運行約15個閘次、過船約60艘。

上海

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