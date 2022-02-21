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湖北一中學推「人臉支付」引網憂信息外洩 校方：師生自願使用

香港01 / 林芷瑩
巴東縣京信友誼中學推行「人臉支付」引憂。（微信公眾號＠巴東縣京信友誼中學）
巴東縣京信友誼中學推行「人臉支付」引憂。（微信公眾號＠巴東縣京信友誼中學）

大陸湖北恩施巴東縣京信友誼中學推行「人臉支付」，但引起網民質疑是否有必要性，以及第三方平台能否保障學生的個人信息安全等問題。

校方回應稱，家長透過支付寶綁定銀行帳戶或開通電子飯卡後，學生就能在校使用人臉支付，學校是在家長同意的情況下採集學生人臉信息，並直接上傳至支付寶人臉庫，不存在外洩或另作它用。

校方又稱，該校師生均自願使用「人臉支付」，校園一卡通仍可使用，只是沒有人再用。

去年底，網民譚某某向巴東縣政府反映稱，使用人臉支付有信息保護和疫情感染等方面的風險，且平台和學校未按照《個人信息保護法》相關要求，告知個人處理敏感個人信息的必要性以及對個人權益的影響，質疑學校是強制推行人臉支付，「是否不開通人臉識別，就不讓學生使用校園一卡通？」

據《個人信息保護法》第28條規定，未滿14周歲的未成年人屬於敏感個人信息，只有在具有特定的目的和充分的必要性，並採取嚴格保護措施的情形下，方可處理其信息。

校方回覆稱，家長透過支付寶綁定銀行帳戶或開通電子飯卡後，學生就能在校刷臉消費，此舉除了可以有效避免學生不理性消費、丟失飯卡所帶來的損失，更可以「避免強勢學生強行要求弱小學生為其刷卡消費，從而給弱小學生帶來心理傷害和經濟損失」。

校方稱，家長可以管理學生的消費，在小程序中設定消費限額。由於學校師生人數眾多，使用人臉支付後，學生無需排隊充值、辦卡、補卡等，當學生轉校和畢業後，亦無需辦理退還學生飯卡餘額等工作。

校方表示，目前使用的「支付寶校園一臉通行服務」是符合國家法律法規，並得到相關部門的許可，具有騰訊人臉庫安全檢測報告和支付寶人臉庫安全檢測報告。監護人簽訂的《校園一臉通行服務協議》規定，學生信息只適用於校內使用，其他地方無法使用，學生離校時可解約並同時刪除個人所有信息。此外，學校未強行要求學生使用人臉支付，校園一卡通仍可使用。

本月15日，譚某某再次反映稱，該校本學期通知學生不得使用學生卡，而「（信息）直接上傳至支付寶人臉庫，其信息不存在外洩或另作它用」，是否可以理解成毫無外洩風險。

校方表示，去年12月份啟用人臉支付系統後，師生用完「校園卡」的費用後再沒有充值，均自願使用人臉支付，但「校園一卡通」系統至今沒有拆除，仍可使用，「學校沒有通知學生不得使用學生卡，當然，有個別班級為了班級的統一管理，對學生在和家長聯繫且徵得家長同意後停止了『一卡通』的使用」。

校方稱，學校多方徵求師生意見，大家一致同意啟用人臉支付系統，在此基礎上，校委會再次研究決定方才開始籌備安裝並使用。至於信息外洩風險，校方指（前述系統）湖北利楚科技為支付寶具備開發能力的服務商，其相關技術性問題已在去年底回覆和解釋。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

一卡通 拜年 小學 未成年 網紅

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