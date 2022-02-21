百度工程師內網發布「AV女優一覽表」被開除 要求公司賠償敗訴

近日，據中國裁判文書網顯示，楊某某在百度公司任職研發工程師，因在內網上傳「AV女優信息一覽表」，公司與其解除勞動合同。楊某認為，百度違法解除勞動合同， 請求法院判令百度支付其違法解除勞動合同賠償金317760元（人民幣，下同，約新台幣140萬元），但被判敗訴。

百度公司表示，楊某在公司內部公開的網站上傳AV資料，並未設置瀏覽權限，為可訂閱狀態，被不少人訂閱，達到了幾萬人的觀看量。楊某則表示，其想轉職做鑑黃師，所以其發布的內容是屬於提前準備。

法院經審理認為，楊某主張在百度百科可以搜索到其發布的人物資料，百度作為一個大型的搜索引擎具有搜索的功能，這並不代表在百度上可以查到的任何內容均可以發布在公司內網Wiki上，因此所有員工均應該區分場合區分對待；楊某雖不認可員工手冊、百度職業道德與行為規範、百度獎懲管理制度的真實性，稱存在更改的可能性，但確認函中明確顯示楊某簽收了上述文件。

法院又指，即使沒有規章制度的約定，楊某在公司Wiki上發布「不健康、不文明的內容」，亦「嚴重違反了職業道德」。

圖為該案判決書截圖。（中國裁判文書網）

延伸閱讀：

國家網信辦點名抖音百度等逾百種App 違法違規收集使用個人資料/a>

不滿「蔘雞湯」被敘述起源廣東再傳至韓國 韓教授向百度百科抗議

文章授權轉載自《香港01》