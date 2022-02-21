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睡午覺被居家上班兒怨「打呼聲影響開會」 父嘆在家無尊嚴

香港01 / 謝茜嘉／報導
疫情下不少上班族獲安排在家工作，與家人見面多了，容易發生磨擦。示意圖／ingimage
疫情下不少上班族獲安排在家工作，與家人見面多了，容易發生磨擦。示意圖／ingimage

疫情下不少上班族獲安排在家工作，與家人見面多了，容易發生磨擦。有港爸於討論區發文，兒子本月起可以在家工作，已預計會多了爭執，日前果然聽到兒子向媽媽投訴他疫情下經常出外吃飯，又批評他「只會睡午覺，又說我鼻鼾聲好大，影響我開會工作」，令他慨嘆「感覺自己在家沒有尊嚴」。

該名港爸於香港討論區發文表示，兒子本月起在家工作，他已預計見面多了會多爭執，而且兒子工作經常要開會，所以他多數留在房間不出廳。因疫情關係他沒法與朋友行山或聚會，除外出吃早餐及午餐，有時會陪老婆去買菜外，他大部分時間都留在家中，「悶悶地」會睡午覺休息。

港爸日前聽到兒子向媽媽投訴，指責他這段時期還經常外出吃飯，質疑為何不叫外賣，又批評他「只會睡午覺，又說我鼻鼾聲好大，影響我開會工作」。

他無法外出見朋友都很難過，但奈何疫情嚴重。他又表示，老婆聽到兒子這樣投訴也不幫他，「感覺自己在家沒有尊嚴」。

有網友留言力撐樓主，「如果有本事，或許可以自己出去住？」。有人指出兒子可能只是嫌樓主沒幫手做家務，「不是叫你出門，是叫你可以幫忙清潔、打掃、收衫」。

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文章授權轉載自《香港01》

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