三星堆青銅大面具 元宵展出迎客

2月15日，農曆元宵節當天，在大陸央視虎年春晚上賺足了眼球的三星堆青銅大面具回到「老家」，在三星堆博物館文物保護與修復館首次正式展出，為遊客送上了一份特殊的元宵節「彩蛋」。

青銅面具是三星堆文化最具特色典型器物。這件青銅面具寬131公分、高71公分、深66公分，重131斤，是目前三星堆遺址出土形制最完整、體量最大、保存最完好的大型青銅面具，也是全世界同時期出土最大面具。

此次高調亮相大陸央視春晚，青銅大面具不但賺足了眼球，也使三星堆、古蜀文化再次成為熱門話題。春節期間，三星堆博物館累計接待遊客83707人次，文創銷售收入同比增長339.01%。三星堆博物館景區管委會規劃建設部部長朱亞蓉表示，為回應民眾的觀展需求，博物館調集了專業物流、展陳公司，特別定製展櫃，調整展館展線，最終確保青銅大面具在元宵節與民眾見面。

據悉，下一步，三星堆博物館還將聯合大陸技術團隊，進一步開展青銅大面具的修復、研究工作，並通過製作發掘、修復、介紹視頻等輔助展示方式，向民眾展示更多三星堆文物保護研究成果，加深民眾對三星堆青銅文化的了解。