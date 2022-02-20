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家政改做「接送阿姨」 上海婦一天接4孩月入3萬5

香港01 / 撰文／陳進安
有接送阿姨一天接4孩，接送後還暫管孩子，以此可月入8000多元人民幣。 圖／ingimage
有接送阿姨一天接4孩，接送後還暫管孩子，以此可月入8000多元人民幣。 圖／ingimage

往年開學後，大陸多數學生皆由家人或鐘點工接送，不過今年卻多了「接送阿姨」這支專門接送、帶管的隊伍。據悉，有接送阿姨一天接4孩，接送後還暫管孩子，以此可月入8000多元（人民幣．下同，約新台幣3萬5）。

現年56歲、來自山東淄博的路阿姨5年前到上海後就一直做家政，對接送和帶管孩子非常熟練。去年，由於家中還有小孩需要照顧，分身乏術，於是反覆考慮後，她決定新年過後專門做只接送孩子上學或下學的接送阿姨。開學後，路阿姨總共接送4位小朋友，他們都來自德州新村多間幼稚園和小學，她安排好接孩子的順序後還分別將其接至家中帶管。

據了解，路阿姨接的都是雙職工家庭、家中沒有老人照顧的孩子，早上一般由家長送上學，但如有緊急情況要路阿姨也會幫忙。而孩子們在路阿姨家時，她還會為孩子準備些小點心，這是因雙職工家庭父母下班時間不確定，她怕孩子會餓着。

費用方面，按接的次數結算，每次收費46元，代管相同，特殊情況另外收取。至於小點心一份8元，包括小蛋糕、小麵包等。這樣下來，路阿姨月入可達8000多元，不比從前做家政少。

據家政公司透露，今年春季開學，負責大多數孩子上下學接送的仍然是鍾點工，她們還要煮飯、做清潔等。其中，要求送孩子上學的家庭估計僅佔一成成，相反要求接孩子回家或同時接送的家庭約佔九成。

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文章授權轉載自《香港01》

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