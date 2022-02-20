加強管控 湖南廣電局下架「問題電影動畫片」近百部

星巴克春節過後在中國大陸流年不利，江蘇無錫的2家門市最近將過期食品換標籤再販售，被裁罰人民幣137萬元，重慶磁器口店店員則因要求在門外座位區吃便當的4名民警離開，引發公憤，被放冥紙、白花及扔雞蛋，還上了微博熱搜，2天後星巴克宣布咖啡漲價，再登頂微博熱搜，形象一落千丈。

2022-02-19 20:51