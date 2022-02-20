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加強管控 湖南廣電局下架「問題電影動畫片」近百部

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
湖南廣電局2月18日通報，對影視題材加強審核，下架問題電影和動畫片96個。圖取自大陸財經雜誌
湖南廣電局2月18日通報，對影視題材加強審核，下架問題電影和動畫片96個。圖取自大陸財經雜誌

湖南廣電局2月18日通報，對影視題材加強審核，下架問題電影動畫片96個，約談違規機構4次，關閉違規網站6個。

大陸國家廣電總局指出，湖南廣電局將強化內容審核，健全完善重點網路影視劇規劃、劇本、成片及片酬審查機制，實行題材規劃、立項創作、備案審查關口前移，控量提質。加大網路視聽節目審核人員培訓力度，建強網路視聽節目內容審核隊伍。

據指出，湖南廣電局將透過打通省級與市州監測平台物理鏈路，共享監測數據資源，提升聯動效能等方式強化監測監管。未來將實時監測PC、移動APP、IPTV等全渠道視聽節目內容，分析研判網路視聽輿情，深入開展湖南IPTV、網路電視內容安全及違規開設「小前端」等專項整治。目前已經下架問題電影和動畫片節目96個，約談違規機構4次，依法關閉違規網站6個。

湖南廣電局指出，將持續深化文娛領域治理效果，開展全網全平台清理整頓。嚴格落實網路視聽節目成本配比核查和「兩次告知承諾」管理制度，堅決遏制「天價片酬」、偷稅漏稅、「陰陽合同」等問題。

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