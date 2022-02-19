廣東嚴打偷渡活動 近日已破獲7案、逮捕18人

廣東省公安廳19日零時許發布「情況通報」稱：近日，廣東省公安機關持續依法嚴厲打擊偷渡違法犯罪活動，先後破獲涉偷渡違法犯罪案件7起，抓獲組織、運送偷渡人員的違法犯罪嫌疑人18名，對相關偷渡人員均已通報當地落實防疫管理措施。

通報稱，對廣東省查獲的上述有關人員，涉嫌構成組織運送他人偷越國（邊）境罪和妨害傳染病防治罪的，屬地公安機關均已立案偵查；對其他非法越境行為，一併予以查處。

廣東省公安廳有關負責人表示，全省公安機關將對各類違法犯罪保持嚴打高壓態勢，與有關省市公安機關加強警務協作，配合有關方面做好疫情防控工作。

廣東省公安廳未進一步透露案件相關訊息，但近期香港因新冠肺炎疫情嚴峻，不少暫居香港的大陸民眾紛紛偷渡返回中國大陸躲避疫情，廣州、湖南郴州、上海均已發現來自香港的偷渡者確診病例。

為防堵來自香港的偷渡者導致防疫出現破口，廣東多地近日紛紛祭出獎勵措施，鼓勵民眾檢舉偷渡活動。東莞市公安局16日就發布「關於海上偷渡線索舉報獎勵的通告」，凡舉報參與海上偷渡行為的，每查處一人獎勵人民幣1萬元（約新台幣4.3萬元）；舉報組織、運送海上偷渡行為的，每查處一人獎勵人民幣2萬元；舉報海上偷渡行為的，每查處一艘（輛）用於偷渡作案交通工具獎勵人民幣10萬元。

潮州16日也公告，舉報組織他人偷越國（邊）境犯罪線索的，每查獲1名組織者（俗稱「蛇頭」），獎勵人民幣1萬元。中山17日則宣布，舉報運送、組織他人偷越邊境犯罪線索的，每抓獲一艘（輛）偷渡交通工具者，獎勵人民幣5萬元。

惠州大亞灣經濟技術開發區公安局甚至公告，凡舉報參與、從事偷渡、走私人員或船隻等線索的，內容經查證屬實的，每條線索（視案情）最高獎勵人民幣50萬元（約新台幣215萬元）。