快訊

影／疫情趨緩民眾安心就會出來選？陳時中微點頭這樣說

寒流猛襲下午起急凍 最冷低溫9度、中部以北防大雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

減碳風潮下核電獲重視 大陸每年將建核電機組6～8部

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
核電被視為清潔能源，在減碳壓力下，大陸沿海省份無不積極發展核能發電。圖為中核集團福建福清核電廠。中新社
核電被視為清潔能源，在減碳壓力下，大陸沿海省份無不積極發展核能發電。圖為中核集團福建福清核電廠。中新社

中國大陸在確立「雙碳」目標（2030年「碳達峰」、2060年「碳中和」）後，核電作為清潔能源獲得重視。據上海《第一財經》報導，包括：廣東、廣西、福建、海南、江蘇、浙江、山東、遼寧等八省今年的政府工作報告均將發展核電寫入當地經濟發展規劃，列為2022年工作重點之一。

相較於今年有八個省份將核電寫入當地政府工作報告，去年則只有廣東、福建、海南和遼寧四省將核電寫入當地政府工作報告。

《第一財經》指出，在前述八個省份中，以廣東推動核電發展的力度最大。廣東省政府工作報告明確提出，推進惠州太平嶺核電、陸豐核電、廉江核電等項目建設。

除廣東外，廣西則提出防城港紅沙核電3號機組按期投產運行；遼寧提出加快建設紅沿河核電、徐大堡核電項目；浙江提出2022年將攻堅突破三門核電二期等重點項目；山東提出將推進膠東半島千萬千瓦級核電基地建設，開工海陽核電二期；江蘇提到推進核能等清潔能源發展；福建提出漳州核電建設提速；海南提出昌江核電二期等項目開工。

中國核能行業協會最新公布的2021年「全國核電運行情況（1-12月）」顯示，2021年，中國運轉中的核電機組累計發電量為4,071.41億千瓦時，占同期大陸全國發電比重的5.02%，為中國大陸核能發電量占比首次突破5.0%。

報導指出，這釋放了核電再次備受重視的信號。大陸某核電企業人員稱，「眾多跡象都在表明，核電正在不斷回暖。」

大陸國務院總理李克強在2021年政府工作報告中明確提出：「在確保安全的前提下積極有序發展核電」，為近十年來大陸政府工作報告首次提到「積極」發展核電，明確了核電在中國清潔低碳、安全高效的能源體系中的地位和作用。

去年10月底發布的「中共中央國務院關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見」也提出，「積極安全有序發展核電」。到2060年，非化石能源消費比重達到80%以上，碳中和目標順利實現。

《第一財經》表示，一部百萬千瓦級核電機組與同規模火電相比，每年可減排600萬噸二氧化碳、2.6萬噸二氧化硫和氮氧化物。

中國工程院原副院長杜祥琬等業內人士預估，未來，中國每年爭取開工核電機組將在6～8部左右，爭取到2030年核電發電量占比達到8%左右。

核電 廣東

延伸閱讀

違反2018公投民意...政府反核電卻擁核食 網提「1點」狠酸：不一樣啦

大陸自主核電技術 「華龍一號」通過英國通用設計審查

缺燃料乏人才 德核電廠延役無望

歐盟核電擬納綠能 德國恐無力回天

相關新聞

廣東嚴打偷渡活動 近日已破獲7案、逮捕18人

廣東省公安廳19日零時許發布「情況通報」稱：近日，廣東省公安機關持續依法嚴厲打擊偷渡違法犯罪活動，先後破獲涉偷渡違法犯罪...

減碳風潮下核電獲重視 大陸每年將建核電機組6～8部

中國大陸在確立「雙碳」目標（2030年「碳達峰」、2060年「碳中和」）後，核電作為清潔能源獲得重視。據上海《第一財經》...

陸發改委要求服務業「精準防疫」不得無依據關停場所

在中國大陸「動態清零」的防疫主基調下，雖然有效控管疫情，但同時對經濟增長帶來衝擊。對此，大陸國家發展改革委等14部門於1...

躺平共富？ 國發委：靠共同奮鬥 防落入「養懶漢」陷阱

中共總書記習近平去年提出「共同富裕」目標，外界有聲音質疑這代表從此可以「躺平」。國家發改委官員昨天澄清指出，共同富裕是要...

加自由車隊、港抗議堵街…趙立堅發圖 諷杜魯多雙標

加拿大「自由車隊」抗議已持續約三星期，加拿大總理杜魯多表示將動用緊急權力結束這場擾亂民眾生活的抗議。對此，中國外交部發言...

中國中小學推習思想 將設「法治副校長」

中國教育部17日宣布，去年底頒布的「中小學法治副校長聘任與管理辦法」將於5月1日起實施，未來每一所中小學至少都要設置一名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。