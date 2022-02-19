減碳風潮下核電獲重視 大陸每年將建核電機組6～8部

中國大陸在確立「雙碳」目標（2030年「碳達峰」、2060年「碳中和」）後，核電作為清潔能源獲得重視。據上海《第一財經》報導，包括：廣東、廣西、福建、海南、江蘇、浙江、山東、遼寧等八省今年的政府工作報告均將發展核電寫入當地經濟發展規劃，列為2022年工作重點之一。

相較於今年有八個省份將核電寫入當地政府工作報告，去年則只有廣東、福建、海南和遼寧四省將核電寫入當地政府工作報告。

《第一財經》指出，在前述八個省份中，以廣東推動核電發展的力度最大。廣東省政府工作報告明確提出，推進惠州太平嶺核電、陸豐核電、廉江核電等項目建設。

除廣東外，廣西則提出防城港紅沙核電3號機組按期投產運行；遼寧提出加快建設紅沿河核電、徐大堡核電項目；浙江提出2022年將攻堅突破三門核電二期等重點項目；山東提出將推進膠東半島千萬千瓦級核電基地建設，開工海陽核電二期；江蘇提到推進核能等清潔能源發展；福建提出漳州核電建設提速；海南提出昌江核電二期等項目開工。

中國核能行業協會最新公布的2021年「全國核電運行情況（1-12月）」顯示，2021年，中國運轉中的核電機組累計發電量為4,071.41億千瓦時，占同期大陸全國發電比重的5.02%，為中國大陸核能發電量占比首次突破5.0%。

報導指出，這釋放了核電再次備受重視的信號。大陸某核電企業人員稱，「眾多跡象都在表明，核電正在不斷回暖。」

大陸國務院總理李克強在2021年政府工作報告中明確提出：「在確保安全的前提下積極有序發展核電」，為近十年來大陸政府工作報告首次提到「積極」發展核電，明確了核電在中國清潔低碳、安全高效的能源體系中的地位和作用。

去年10月底發布的「中共中央國務院關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見」也提出，「積極安全有序發展核電」。到2060年，非化石能源消費比重達到80%以上，碳中和目標順利實現。

《第一財經》表示，一部百萬千瓦級核電機組與同規模火電相比，每年可減排600萬噸二氧化碳、2.6萬噸二氧化硫和氮氧化物。

中國工程院原副院長杜祥琬等業內人士預估，未來，中國每年爭取開工核電機組將在6～8部左右，爭取到2030年核電發電量占比達到8%左右。