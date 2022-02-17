江蘇省稱要調查 豐縣鐵鏈母親事件有望水落石出？

2022年1月28日，值虎年新年即將到來之際，一個蓬頭垢面、沒有牙齒、衣衫單薄的中年婦女被一根長鐵鏈拴著脖子，鎖在一間破屋裡的影片在中國社交網絡曝光，引起全網震驚。影片攝於江蘇徐州市豐縣歡口鎮董集村，而該女子是一位生了八個孩子的母親。

影片曝光後，迅速有網友向豐縣婦聯反映情況，也有網友試圖前去探望並了解情況。但豐縣縣委宣傳部則在1月28日發布情況說明稱，該女子為楊某俠，於1998年8月與董志民領證結婚，不存在拐賣行為。通報還說，「其家人和鄰居反映，楊某俠經常無故毆打孩子和老人。經醫療機構診斷，楊某俠患有精神疾病。」

1月30日，豐縣縣委宣傳部又發布第二份通告，稱楊某俠1998年6月在歡口鎮與山東魚台縣交界處流浪乞討時，被董某民父親董某更（已故）收留，此後與董某民生活在一起。通告還替董志民辯護稱，楊某俠患有精神分裂症，「為防止楊某俠犯病時傷人，董某民暫時使用鎖鏈約束其行為，精神狀態穩定後便將鎖鏈拿下」。

上述通告均無法讓網民信服。在網友後來前往當地拍下的影片中，這位8孩母親多次重復道，「這個世界不要俺了」，令人淚目。而更多想前往了解真相的網友卻被守在豐縣的一百多名警察攔截。

許多網民認為，該女子很可能是人口拐賣的受害者，被迫淪為性奴和生育機器，並遭到非人虐待。而當地政府則欲掩蓋真相，粉飾太平。還令人憤怒的是，隨著人們對該事件的廣泛關注，8孩父親董志民居然「作為」流量名人為商業廣告代言。

罕見的民間輿論風暴

盡管官方媒體除刊登官方通報外對該事件鮮有報導，但在中國網路上，要求查明真相、保護被害婦女權益和嚴懲拐賣奴役婦女犯罪活動的呼聲則日益高漲，對官員追責的聲音也響起，形成了罕見的輿論風暴。越來越多中國網民、博主和自媒體窮追不舍地發表質疑，現任中共新華社對外部主任韓松2月6日也在微博表示，「這幾天我更關注的不是水門橋也不是冰墩墩，是拐賣婦女的，是網上講江蘇豐縣八個孩子媽媽被虐待精神失常疑遭拐賣的事情」。他的該條微博隨即遭到封殺。美籍華人作家嚴歌苓撰寫的文章《母親啊，母親》在社交媒體廣為流傳，但也遭到刪除。她寫導，「那是怎樣的身體啊，二十多年經受不止息的蹂躪，被打掉了牙，被扯落了發，被當成一個器皿盛裝獸欲，被實施一個逆向進化：從人至非人。」孩母親被栓在鐵鏈上的事件也在海外發酵，諸多國外媒體也對此予以了報導。

由於無法平息輿論，2月7日，江蘇徐州市發布新的通告，稱市委市政府聯合調查組在婚姻登記申請資料中發現含有「雲南省福貢縣亞谷村」字樣後派員赴雲南進行核查，並確定楊某俠原名為小花梅（父母已故），於1994年嫁至雲南省保山市，1996年離婚後回到亞谷村，當時已表現出言語行為異常。同村的桑某某（女，當時已嫁至江蘇省東海縣）說受小花梅母親所托，要帶她到江蘇治病並找個好人家嫁了，在乘火車到達江蘇省東海縣後，小花梅走失，通報中稱，「桑某某當時未報警，也未告知小花梅家人」，此外，入院檢查結果表明：楊某俠牙齒脫落因重症牙周病所致，其他健康指標正常。經南京醫科大學司法鑑定所DNA鑑定，八個孩子和董志民、楊某俠均符合生物學親子關系。通告還稱，「公安機關已對董某民是否涉嫌違法犯罪開展調查，有關情況將適時公布。」

官方通告疑點重重

這份通報2月7日晚11點發布後立即引起網民強烈質疑，徐州發布的官方微博下「徹底大翻車」。網友@清風呀_寫道：桑某某和她有親屬關系嗎？為什麼要帶已經精神失常的人跑兩千多公裡外看病，母親已經死了死無對證，她說受母親所托誰能證明？恰好沒看病恰好就走失了恰好就被「撿回去」當生育機器？桑某某這不就是人販子？也有網友指出，徐州豐縣八孩事件，當地出了三份通告，「很簡單，就四個問題：1.誰害了她？2.害她的人將要付出怎樣的代價？3.和她同樣境遇的人，能不能得到解救？4.多年以來，當地瀆職的人們，要接受怎樣的處罰？」還有網友指出，在8孩母親家隔壁，也關著一個鎖著鏈子的女人，人們很難相信官方的這些解釋。對於通告中「公安機關已對董某民是否涉嫌違法犯罪開展調查」的說法，網民們也大為不滿，有網民寫道：「是否違法？你告訴我把人用鐵鏈子拴著違不違法？用鐵鏈子的方式限制人身自由違不違法？」

2月10日，徐州市委市政府調查組給出的第四份通報終於披露，事件中確實存在拐賣行為。通報寫道：「經公安機關偵查，董某民(男，55歲，豐縣人)涉嫌非法拘禁罪，桑某妞(女，48歲，雲南省福貢縣人)、時某忠(男，67歲，東海縣人，桑某妞丈夫)涉嫌拐賣婦女罪，上述三人已被采取刑事強制措施。」不過，該通報仍稱，「經部、省、市公安機關對楊某俠、光某英(小花梅同母異父妹妹)與普某瑪(已去世，小花梅母親)生前遺物進行DNA檢驗比對，結果為普某瑪與楊某俠、光某英符合母女關系，結合調查走訪、組織辨認，認定楊某俠即是小花梅。」

官方上述通報仍然無法讓民眾感到信服。有網友將四川少女李瑩丟失的照片發到網上，其相貌與楊某俠有驚人的相似。而李瑩失蹤的時間也與楊某俠據稱走失的時間吻合。而前調查記者鄧飛2月15日在微博表示，在自己收到的網友發來的楊某俠與董某民結婚證照片上，楊某俠的外貌特征與現「八孩母親」有明顯落差。

"八孩母親"究竟是誰，她經歷了什麼？她的牙是因牙周炎脫落還是被人殘忍拔掉？為什麼不給李瑩家人做DNA檢測？害她的人以及當地瀆職官員應該受到怎樣的處罰，和她同樣境遇的人，能不能得到解救？--人們對該事件的質疑一個接一個，對官方處理的不滿愈發高漲。

2月12日，多名在紐約讀書的留學生站在紐約時代廣場舉牌，表達對徐州豐縣8孩母親的關切；2月15日，北京大學100名校友發表聯署公開信，要求中共中央及國務院徹查事件，中國人民大學、浙江大學等知名學府的校友隨後跟進。

2月17日新華社發布的短消息只有一句話，稱「江蘇省委省政府決定成立調查組，對『豐縣生育八孩女子』事件進行全面調查，徹底查明事實真相，對有關違法犯罪行為依法嚴懲，對有關責任人員嚴肅追責，結果及時向社會公布。」

對此，中國網民在微博上評論說：「終於成立調查組了， 網友一直發聲是有用的，但希望不要每次都靠群眾的堅持，才能換來事實的真相」，也有網友寫道「關係鏈很大，如蜘蛛網一樣...但願這調查組不是過過場，再通告敷衍。」

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