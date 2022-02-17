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陸「東數西算」工程正式啟動 冀打造中國特色算力格局

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
大陸國家發改委近日宣布「東數西算」工程全面啟動。圖取自陸國家發改委官網。
大陸國家發改委近日宣布「東數西算」工程全面啟動。圖取自陸國家發改委官網。

大陸過往為了全國角度一體化布局，會優化資源配置，繼南水北調、西電東送、西氣東輸之後，在數位經濟盛行、急需算力的當前，出現了「東數西算」的工程。據人民網17日消息，近日，國家發展改革委、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局聯合印發通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設國家算力樞紐節點，並規劃了10個國家數據中心集群。至此全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計，「東數西算」工程正式全面啟動。

國家發展改革委高技術司負責人表示，目前大陸數據中心規模已達500萬標準機架，算力達到130EFLOPS（每秒一萬三千億億次浮點運算）。隨著數位技術向經濟社會各領域全面持續滲透，全社會對算力需求仍十分迫切，預計每年仍將以20%以上的速度快速增長。

該負責人進一步指出，目前大陸數據中心多分布在東部地區，但由於東部土地、能源等資源日趨緊張，要大規模發展數據中心難以為繼。反觀大陸西部地區資源充裕，特別是可再生能源豐富，具備發展數據中心、承接東部算力需求的潛力。

通過「東數西算」工程在大陸全國布局8個算力樞紐，引導大型、超大型數據中心向樞紐內集聚，形成數據中心集群。發揮規模化、集約化效應，加大政策支持力度，提升整體算力規模和效率，帶動數據中心相關上下游產業發展。

據悉，中國大陸於2020年9月成立「東數西算」產業聯盟，去年5月啟動全國一體化算力網路國家樞紐節點建設，加快推進「東數西算」工程。與此同時，「東數西算」在貴州、寧夏、甘肅等西部地區推進。

先前有分析指出，「東數西算」用數據流引領帶動物流、金流、人流、技術流等，有助於打通東西部數位經濟大動脈，形成以數據為紐帶的東西部協調發展新格局。

再生能源

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