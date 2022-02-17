廣東遇60年最嚴重旱災 供水缺口9億噸

由於降雨偏少，加上珠江流域海水倒灌，危害供水安全，澎湃新聞報導，廣東正遭遇60年來最嚴重的災情。廣東省水利廳廳長王立新指出，目前廣東全省供水水量缺口約9億立方公尺（約為9億噸）；專家疾呼，在氣候變遷的大背景下，經濟發展與用水安全之間的平衡應受到更多關注。

報導指，過往乾旱常發生在水資源僅缺的大陸北方，但此次發生在雨水充足的廣東省，華南理工大學水利工程教授黃國如直言，過去「說破了天其他地區的人也不會信廣州深圳會乾旱缺水。」

綜觀此次廣東缺水原因，報導引述專家分析，主要由降水減少、鹹潮上溯、工業汙染等多方因素導致。首先，自2021年秋天以來，珠江流域降雨持續偏少，西江、北江、東江、韓江等流域面平均降雨量偏少2至4成，導致來水量偏少2至7成。

受此影響，去年底以來，大陸廣東、福建、廣西等地遭受不同程度的旱情，其中廣東東部地區東江和韓江流域來水量均偏少7成，為1956年以來最乾枯的表現，目前該流域主要水庫有效蓄水率僅10%到23%，新豐江水庫已低於死水位0.2公尺，是水庫建成以來首次，讓這波「60年來最嚴重旱情」仍持續發展。

另就鹹潮上溯現象。廣東省水利廳廳長王立新表示，當淡水河流量不足，讓海水倒灌，鹹淡水混合造成上游河道水體變鹹，即形成鹹潮。他說，鹹潮會使自來水變得鹹苦，含鹽量、含氯量上升，危害人體健康。

與此同時，除了元宵節前後大陸復工復產，用水量增加外，以製造業重鎮東莞市為例，由於大量的工廠使部分水源受到汙染，官方數據顯示，該市居民人均年用水量僅217立方公尺，遠低於聯合國認定500立方公尺嚴重缺水線。報導稱，面對旱情，東莞已經開始壓減工業用水。

王立新說，據統計，目前廣東全省供水水量缺口約為9億立方公尺。根據廣東省水利廳公報，2020年廣東全省總供水量為405.1億立方公尺，日均供水量約1.11億立方公尺。

為確保用水安全，大陸國家防總副總指揮、水利部部長李國英於13日主持「珠江壓咸補淡保供水」，宣布啟動珠江流域西江、東江壓鹹補淡應急補水，透過「以水救水」的方式，要求兩江水利樞紐排放指定出庫流量，壓制珠江口鹹潮。他說，要按最壞的打算，朝最好的方向去努力，堅決打贏抗旱保供水這場硬仗。

大陸水利部株江水利委預測，該次調度後，預計2月17日至2月19日可保障澳門、珠海、中山等地供水安全；2月15日至2月19日可保障東莞市西部、廣州市東部等地供水不受鹹潮影響。

澎湃新聞報導稱，面對已經到來或即將到來的變化，廣東各地已經開始壓減農業、工業用水，並宣導節水理念。以春節前一份發給廣州黃埔區科學城居民的通知為例，內容提醒，春節期間的夜間水壓會很低，建議提前備水，以防臨時停水，通知還寫到「惜水、愛水、節水，從我做起，從現在做起」。