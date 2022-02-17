徐州八孩案引關注 胡錫進：給官方公信力敲響警鐘

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸環球時報前總編輯胡錫進。取自人民網
大陸環球時報前總編輯胡錫進。取自人民網

大陸江蘇省徐州8孩案延燒近月熱度未消，逼得江蘇省政府17日宣布，成立調查組嚴肅追責。對此，官媒環球時報前總編輯胡錫進也發文坦言，此事件發展從政治上說，這是悲劇性的，「它是官方公信力已經非常脆弱再清晰不過的警鐘。」

胡錫進在個人微博上發文表示，一名大陸地方幹部對他說，「我們怎麼可能用政府的公信力為某個個人背書？你覺得我們有這麼蠢嗎？」

但面對事件發展至今，徐州以及所屬豐縣迄今發布四份調查通報，仍未能平息熱度，逼得處理層級提升至江蘇省政府，胡錫進表示，「現實是，輿論就是不信」。

他說，一個基層事件搞成現在這樣，江蘇省委省政府不得不另外成立調查組，確定真相，從政治上說，這是悲劇性的。「它是官方公信力已經非常脆弱再清晰不過的警鐘。」

胡錫進還說，過往大陸輿論事件形成後，常有官員抱怨有人帶節奏。他認為，這次媒體可是乾乾淨淨，沒有「推波助瀾 」了吧，但事情的熱度又是怎麼起來的呢？「總不能把互聯網時代的自媒體全封了吧！」

胡錫進坦言，社會的溝通出了問題，輿論方式和邏輯出了問題。他最後表示，期待豐縣八孩媽事情的真相，期待江蘇省委省政府調查組拿出獲得公眾信任的調查結果，給這個奇案畫上句號。

「徐州豐縣生育8孩女子」事件於1月底，在大陸社交平台抖音上曝光。根據短片內容，該名母親被所謂的丈夫，用狗鏈栓在破屋內囚禁，前後還生養了8名小孩，引發網友熱議，更讓大陸人口拐賣、農村「買媳婦」問題受到重視。

在外界關注下，徐州市政府以及所屬豐縣先後發布四次通報，但內容多有矛盾。據徐州市新聞辦10日通報內容，該案涉嫌人口拐賣，8孩罹患精神疾病的母親楊姓女子經DNA比對，認定是來自雲南省福貢縣的「小花梅」，孩子父親董志民涉嫌非法拘禁罪，另有兩人涉嫌拐賣婦女罪。

正當案情似乎水落石出之際，大陸前記者鄧飛15日在社交平台微博上，發出訪查楊姓女子老家後，得到所謂「楊姓女子」楊慶俠與董志民結婚證相片，指稱楊女與「小花梅」無法確認為同一人，網友也認為兩者容貌、年齡明顯不同。案情出現疑點後，在陸網引發「全民辦案」的熱烈討論。

胡錫進 人口拐賣

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